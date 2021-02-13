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    • 13.02.2021 09:44
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    ? 13 Şubat ? , ?

    13 Şubat ? ? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşlar 13 Şubat kandil mi sorusunun cevabını merak ediyor. 2021 yılında ilk olarak Regaib Kandili idrak edilecek. Ardından sırasıyla Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Mevlit Kandili idrak edilecek. Peki, 13 Şubat

    takvim.com.tr
    13 Şubat kandil mi? 13 Şubat bugün kandil var mı? 2021 kandil tarihleri, kandiller ne zaman?

    Bugün kandil mi? 13 Şubat kandil mi sorularına vatandaşlar arama motorlarında yanıt arıyor. 2021 kandil tarihleri merak edilen konulardan birisi olurken, üç ayların başlangıcının kandil olup olmadığına yanıt aranıyor. "Üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan ve manevi feyiz iklimini getiren üç ayların ilk günü idrak ediliyor. Peki, 13 Şubat kandil mi? İşte yanıtı!

    13 ŞUBAT KANDİL Mİ?

    13 Şubat tarihi, 2021 yılı için üç ayların başlangıcı olmaktadır. Ancak üç ayların başlangıcı kandil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle 13 Şubat tarihinde kandil yoktur.

    2021 KANDİL TARİHLERİ

    2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.

    2021 Yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecektir.

    2021 Yılının üçüncü kandili Berat Kandili'dir. 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecektir.

    2021 Yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecektir.

    2021 Yılının son kandili ise Mevlit Kandili'dir. 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecektir.

        ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

        Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

        Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

        Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
        Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

        Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı, küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

        Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

        Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

        Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

        Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

        Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

        Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

        ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

        Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

        Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
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