13 Şubat kandil mi? 13 Şubat bugün kandil var mı? 2021 kandil tarihleri, kandiller ne zaman?

Bugün kandil mi? 13 Şubat kandil mi sorularına vatandaşlar arama motorlarında yanıt arıyor. 2021 kandil tarihleri merak edilen konulardan birisi olurken, üç ayların başlangıcının kandil olup olmadığına yanıt aranıyor. "Üç aylar" diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan ve manevi feyiz iklimini getiren üç ayların ilk günü idrak ediliyor. Peki, 13 Şubat kandil mi? İşte yanıtı!
13 ŞUBAT KANDİL Mİ?
13 Şubat tarihi, 2021 yılı için üç ayların başlangıcı olmaktadır. Ancak üç ayların başlangıcı kandil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle 13 Şubat tarihinde kandil yoktur.
2021 KANDİL TARİHLERİ
2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.
2021 Yılının ikinci kandili Miraç Kandili'dir. 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecektir.
2021 Yılının üçüncü kandili Berat Kandili'dir. 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak edilecektir.
2021 Yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecektir.
2021 Yılının son kandili ise Mevlit Kandili'dir. 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecektir.