Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan 'Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda, 2'si örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1️⃣ Irak Kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan "Pençe Kartal-2 Harekatı" planlandığı şekilde devam etmektedir. pic.twitter.com/CgpnnPy5WZ

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2021

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan 'Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Harekât kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedefin, hava harekâtı ile imha edildiği belirtildi. 40'dan fazla uçağın katıldığı harekâtta insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının da görev aldığı, büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekâtında hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Harekât ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır darbe vurulduğu belirtilerek, şöyle denildi: