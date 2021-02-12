SON DAKİKA: Terör örgütü PKK elebaşlarına şok! Gizli toplantı merkezi başlarına yıkıldı

Kandil'deki terör elebaşları adeta kabusu yaşadı. Kuzey Irak'ın Duhok kentine bağlı Amediye, Şeladize ve Kanimasi İlçeleri üçgeninde yer alan, Türkiye sınırına 23 kilometre uzaklıkta bulunan Gara Dağına önceki gece 02.55'te düzenlenen Pençe Kartal-2 hava harekâtının ayrıntılarına ulaşıldı.
İşte terörist örgütün sözde yöneticilerinin köşe bucak kaçacak delik aradığı ve tam 31 hedefin başlarına yıkıldığı son dakika operasyonunun tüm ayrıntıları;
İHA'LAR BAŞROLDE VE ÜST DÜZEY İSTİHBARAT BAŞARISI
İnsansız Hava Araçlarının keşif ve gözetleme faaliyetleri ile MİT'in yerel saha istihbaratından elde ettiği bilgilere göre Gara Dağında barınan teröristlerin sınır hattındaki karakol ve ileri gözetleme kulelerine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.
Son dönemde kan kaybeden örgütün, moral ve motivasyon bozukluğuna karşı halen ayakta olduğu imajını vermek için toplantılar yaptığı tespit edildi.
TERÖRİSTLERİ BURADAN YÖNETİYORLARDI
Terör örgütünün, kalabalık terörist grupla yapacağı saldırıyı geçmiş yıllarda olduğu gibi kamera ile kayıt altına alıp propaganda amaçlı kullanmak için hazırlık yaptığı da belirlendi. PKK'lı teröristlerin, Gara Dağındaki Kafya Vadisi ve Meyroki bölgelerinde sivil bağ evi görüntüsü verdikleri tek katlı iki ayrı binada toplantı yaptıkları belirlendi.