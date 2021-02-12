SON DAKİKA: Terör örgütü PKK elebaşlarına şok! Gizli toplantı merkezi başlarına yıkıldı



Son dönemde kan kaybeden örgütün, moral ve motivasyon bozukluğuna karşı halen ayakta olduğu imajını vermek için toplantılar yaptığı tespit edildi.



TERÖRİSTLERİ BURADAN YÖNETİYORLARDI

Terör örgütünün, kalabalık terörist grupla yapacağı saldırıyı geçmiş yıllarda olduğu gibi kamera ile kayıt altına alıp propaganda amaçlı kullanmak için hazırlık yaptığı da belirlendi. PKK'lı teröristlerin, Gara Dağındaki Kafya Vadisi ve Meyroki bölgelerinde sivil bağ evi görüntüsü verdikleri tek katlı iki ayrı binada toplantı yaptıkları belirlendi.