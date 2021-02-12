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    • 12.02.2021 07:28
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    SON DAKİKA: Terör örgütü PKK elebaşlarına şok! Gizli toplantı merkezi başlarına yıkıldı

    Son dakika haberi! Bağ evi görüntüsü verdikleri telsiz komuta merkezi ve toplantı binası vuruldu. Kuzey Irak'taki Gara Dağına önceki gün gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 hava harekâtında terör örgütünün sivil bağ evi görüntüsü verdiği telsiz komuta merkezi ile keşif, istihbarat amaçlı kullandıkları iki yapının da aralarında olduğu 31 hedef tam isabetle vurularak yerle bir edildi.

    PKK'nın gizli toplantı merkezi başlarına yıkıldı

    Kandil'deki terör elebaşları adeta kabusu yaşadı. Kuzey Irak'ın Duhok kentine bağlı Amediye, Şeladize ve Kanimasi İlçeleri üçgeninde yer alan, Türkiye sınırına 23 kilometre uzaklıkta bulunan Gara Dağına önceki gece 02.55'te düzenlenen Pençe Kartal-2 hava harekâtının ayrıntılarına ulaşıldı.


    İşte terörist örgütün sözde yöneticilerinin köşe bucak kaçacak delik aradığı ve tam 31 hedefin başlarına yıkıldığı son dakika operasyonunun tüm ayrıntıları;

    İHA'LAR BAŞROLDE VE ÜST DÜZEY İSTİHBARAT BAŞARISI
    İnsansız Hava Araçlarının keşif ve gözetleme faaliyetleri ile MİT'in yerel saha istihbaratından elde ettiği bilgilere göre Gara Dağında barınan teröristlerin sınır hattındaki karakol ve ileri gözetleme kulelerine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.


    Son dönemde kan kaybeden örgütün, moral ve motivasyon bozukluğuna karşı halen ayakta olduğu imajını vermek için toplantılar yaptığı tespit edildi.

    TERÖRİSTLERİ BURADAN YÖNETİYORLARDI
    Terör örgütünün, kalabalık terörist grupla yapacağı saldırıyı geçmiş yıllarda olduğu gibi kamera ile kayıt altına alıp propaganda amaçlı kullanmak için hazırlık yaptığı da belirlendi. PKK'lı teröristlerin, Gara Dağındaki Kafya Vadisi ve Meyroki bölgelerinde sivil bağ evi görüntüsü verdikleri tek katlı iki ayrı binada toplantı yaptıkları belirlendi.



        BAĞ EVİ DEĞİL TERÖR TELSİZ MERKEZİ ÇIKTI!
        Bu yapıların telsiz komuta merkezi olarak kullanıldığı, Gara'dan Kandil'e uzanan bölgedeki irili ufaklı terörist grupların buradan yönetildiği belirlendi. Teröristlerin bölgede keşif uçuşu yapıldığında dikkat çekmemek için Gara eteklerindeki köy ve mezralarda yaşayan bazı işbirlikçileri bu evin çevresine yönlendirip PKK'yla bir bağı yokmuş izlenimi verdikleri tespit edilince kısa süre önce Gara Dağı çevresine ses ve titreşim özelliğine sahip GPS yer ve nokta konumlayıcı cihazlar araziye bırakıldı.



        31 HEDEF İMHA EDİLDİ
        PKK'lıların bağ evi görüntüsü verdikleri bölgede konumlandıkları ve büyük bir saldırı hazırlığı içinde oldukları tespit edilince harekât için düğmeye basıldı. Diyarbakır 2'inci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü bünyesindeki 181'inci Pars ve 182'inci Atmaca filosundan önceki gece saat 02.55'te peş peşe havalanan 8 adet F-16 savaş uçağı, 4,5 saat belirli aralıklarla terörist hedeflere bomba yağdırdı.



        GİZLİ TOPLANTI NOKTALARI TESPİT EDİLDİ
        PKK'lıların telsiz komuta merkezi olarak kullandığı ve gizli toplantılar yaptığı iki bina yerle bir edildi. Gara Dağı'ndaki Meyroki, Çemrobotki, Soğuk Çeşme, Bergare, Piriz, Siyani, Kafya Vadisi, Yekmal, Nehli, Guze, Melke, Dosteka, Gise, Mezringane, Navxoş, Difrî, Duvriye, Qulingeh ve Mamişmiş bölgelerinde 31 hedef tümden imha edildi.


        Alınan son dakika kararı ile Teröristlerin kaçış güzergahındaki Ertuş hattındaki Aslan Tepesi, Çemanke ve Geliye Kıymete bölgelerine komando birlikleri indirildi.



            SINIR KARAKOLLARIMIZA BURADAN SALDIRIYORLARDI
            Stratejik öneme sahip Gara Dağı, PKK'nın yıllarca varlık gösterdiği en önemli barınma merkezlerinden biriydi. Teröristler Gara Dağından Zap'a, buradan Metina'ya geçtikten sonra Çukurca, Şemdinli ve Derecik'e sızarak hudut karakollarındaki askerlerimizi şehit ediyordu.

            Sabah'ın haberine göre son harekâtla birlikte teröristlerin iletişim ve lojistik bağlarının tamamen koparıldığı, Gara ve Türkiye sınırındaki Metina ve Zap Vadisindeki teröristlerin de birbirleriyle olan iletişimlerinin kesildiği bildirildi.

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