Müslümanlar mübarek üç aylara giriş yapmanın mutluluğu içerisinde. Faziletiyle ve bereketiyle gelen, ibadetlerle dolu geçirilecek üç aylar ilk olarak Recep ayı ile başladı. Vatandaşlar da birbirlerinin bu anlamlı gününü kutluyor. Sosyal medya veya mesajlaşma programlarında; en güzel anlamlı mübarek ve dualı üç aylar mesajları paylaşılıyor. Resimli üç aylar mesajları veya kısa uzun üç aylar sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EN GÜZEL DUALI ANLAMLI ÜÇ AYLAR MESAJLARI!
Şuhûr-u Selase'nizi (3 Aylarınızı) şimdiden tebrik eder; Sizlere, ailenize, ülkemize ve Alem-i İslam'a hayır ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim...
Göklerin nura gark olacağı, zeminin semavî sofralarla bezeneceği üç bereketli misafir Recep, Şaban ve Ramazan. "Ey Allâhım! Bize Recep ve Şâbânʼı mübârek kıl ve bizi Ramazanʼa ulaştır."
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...
Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun.. * Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..
Üç Aylar başladığında Peygamber Efendimiz (sav) "Yarabbi Recebi Şabanı hakkımızda hayırlı kıl. Bizleri Ramazanı Şerife ulaştır" diye dua ederlerdi. Üç aylarımız ve Cumamız Mübarek olsun.
Bu mübarek günler hatırına; kazasız, belasız, salgınsız, hastalıksız, afetsiz günler diliyorum. Allah, dualarımızı kabul eylesin.
Üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan, dini duygularımızın yoğunluk kazandığı; merhamet, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin en üst noktaya ulaştığı zamanlardır.Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin mübarek üç aylarını kutluyorum.