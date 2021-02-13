SON DAKİKA: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi: Sayı 39’a yükseldi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor.
Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Gara'da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi. pic.twitter.com/bpB7Ph7RbP
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2021
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
39'A YÜKSELDİ
Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu.