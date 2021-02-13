Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.02.2021 10:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 10:35
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi: Sayı 39’a yükseldi

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    2 terörist daha etkisiz hale getirildi

    'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı devam ediyor.

    Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

    Gara'da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi. pic.twitter.com/bpB7Ph7RbP

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    39'A YÜKSELDİ

    Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Gara'da 2 terörist daha etkisiz hale getirildi: Sayı 39’a yükseldi