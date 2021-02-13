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    • 13.02.2021 10:04
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    SON DAKİKA: Türkiye BM görevlilerine yönelik terör saldırısını kınadı

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, 'da Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

    AA
    Türkiye terör saldırısını kınadı

    ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, 'da Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat'ta UNAMA çalışanlarını taşıyan araca yönelik Afganistan'ın başkenti 'de düzenlenen terör saldırısında 5 koruma görevlisinin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, Birleşmiş Milletler camiasının acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

    5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    UNAMA'nın güvenliğini sağlayan 5 kişi, 11 Şubat'ta Kabil'in Surubi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Türkiye BM görevlilerine yönelik terör saldırısını kınadı