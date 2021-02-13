SON DAKİKA: Türkiye BM görevlilerine yönelik terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat'ta UNAMA çalışanlarını taşıyan araca yönelik Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısında 5 koruma görevlisinin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, Birleşmiş Milletler camiasının acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
UNAMA'nın güvenliğini sağlayan 5 kişi, 11 Şubat'ta Kabil'in Surubi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.