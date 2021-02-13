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    • 13.02.2021 10:48
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    nelerdir? ve tesbihi! nasıl çekilir?

    nelerdir? Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayı tüm fazileti ve bereketiyle başladı. 13 Şubat tarihinde giriş yaptığımız üç aylar Ramazan Bayramı ile son bulacak. Bu mübarek ayları dualarla ve ibadetlerle dolu geçirmek isteyen vatandaşlar da üç aylar okunacak dualar nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, nasıl çekilir? İşte ve tesbihi hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Üç aylar okunacak dualar nelerdir? Üç aylar duası ve tesbihi! Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

    Üç aylar okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan aylarını içerek üç aylar tüm faziletiyle başladı. Vatandaşlar bu ayı dualarlar ve ibadetlerle geçirmek istiyor. Peki üç aylar duası hangileri? Üç aylar okunacak dualar nelerdir? Bu mübarek ayda üç aylar tesbihi de çekilebiliyor. Üç aylar tesbihi nasıl çekilir sorusuna da haberimizden yanıt bulabilirsiniz.

    ÜÇ AYLAR OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.

    Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

    ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?

    Recep ayı başlangıcıyla beraber Üç Aylar tesbihi çekiliş şekli ve okunacak tespih duaları şu şekilde;

    RECEB AYI

    10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
    10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
    10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

        ŞABAN AYI

        10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü
        10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü
        10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

        RAMAZAN AYI

        10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin
        10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb
        10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

        ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

        Selman-ı Farisi sorar:

        -Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

        Efendimiz (sav) :

        -'Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced'

        Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

        Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

        'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'

        Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

        3 AYLARDA NASIL İBADET EDİLİR?

        Üç mübarek ay olan Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif bulunduran Üç Aylar'da ayrıca Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi İslam dinince önemli kabul edilen gün ve geceler bulunuyor.

        Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar'ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

        Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.
        Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır.
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