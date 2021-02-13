Üç aylar okunacak dualar nelerdir? Üç aylar duası ve tesbihi! Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

Üç aylar okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan aylarını içerek üç aylar tüm faziletiyle başladı. Vatandaşlar bu ayı dualarlar ve ibadetlerle geçirmek istiyor. Peki üç aylar duası hangileri? Üç aylar okunacak dualar nelerdir? Bu mübarek ayda üç aylar tesbihi de çekilebiliyor. Üç aylar tesbihi nasıl çekilir sorusuna da haberimizden yanıt bulabilirsiniz.
ÜÇ AYLAR OKUNACAK DUALAR NELERDİR?
Peygamber Efendimiz, 'Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.
Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
ÜÇ AYLAR TESBİHİ NASIL ÇEKİLİR?
Recep ayı başlangıcıyla beraber Üç Aylar tesbihi çekiliş şekli ve okunacak tespih duaları şu şekilde;
RECEB AYI
10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim