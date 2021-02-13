MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.





Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.



Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir. pic.twitter.com/pklfcR2iVY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2021

Açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.