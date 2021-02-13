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    • 13.02.2021 14:01
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    SON DAKİKA: 'dan PKK'ya net mesaj! Komutanlar sınırda

    Son dakika haberi: 'nden PKK'ya net mesaj. , komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

    AA
    TSK'dan PKK'ya net mesaj! Komutanlar sahada

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattında Harekat Merkezi'ne geldi.

    KUVVET KOMUTANLARI DA BÖLGEDE

    Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Şırnak'a geldi.

        Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Ali Hamza Pehlivan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattına gitti.

        Buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Gara'da teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti.

        Akar, beraberindeki komutanlarla buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

            ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 42 OLDU

            Irak'ın kuzeyindeki Gara'de devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

            Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekatının icrasına devam edildiği belirtilerek, Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

                Son harekatın ardından Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.

                MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekâtı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

                Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara'da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.
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