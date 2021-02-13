Kadir Topbaş eşi çocukları ailesi kimdir? Kadir Topbaş vefat etti! Kadir Topbaş biyografisi!

KADİR TOPBAŞ EŞİ ÇOCUKLARI KİMDİR?

Kadir Topbaş'ın eşinin ismi Özleyiş Topbaş. Çiftin 2'si erkek biri kız 3 çocukları var. Büyük oğlunun ismi Hüseyin Ersan Topbaş, küçük oğlunun adı Ömer Topbaş. Kızları ise Ömer Faruk Kavurmacı ile evli olan Kübra Topbaş.

Kadir Topbaş ve çocukları Saray Muhallebi zincirinin sahibi. Topbaş'ın kardeşleri ise SÜTİŞ'in patronları. Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş da emlak işleriyle uğraşıyor.