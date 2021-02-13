Kadir Topbaş eşi çocukları ailesi kimdir? Kadir Topbaş vefat etti! Kadir Topbaş biyografisi!

Kadir Topbaş eşi çocukları ailesi kimdir? Kadir Topbaş biyografisi gündem konusu oldu. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş'ın vefat haberinin ardından Kadir Topbaş kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Kadir Topbaş eşi çocukları ailesi kimdir sorusunun cevabı sorgulanıyor.
KADİR TOPBAŞ KİMDİR?
Kadir Topbaş'ı ve ailesini Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tanıdı. Artvin, Yusufeli'nde 8 Oacak 1945 yılında doğan Kadir Topbaş, henüz 3 aylıkken İstanbul'a geldi.
Kadir Topbaş; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Kadir Topbaş, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi.
Doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü'nde "Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri" konusunda tamamladı.Uzun yıllar "serbest mimar" olarak çalıştı.
Danışmanlıktan başkanlığa
Kadir Topbaş, 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kadir Topbaş, 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi.