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    • 13.02.2021 12:13
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    Bakanlıktan "Kış-2021 Tatbikatı" açıklaması: Hedefler tam isabetle imha edildi

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta 1 Şubat'ta başlayan 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı. Açıklamada "Bu yıl ilk kez ile müşterek icra ettiğimiz tatbikatta, Kara ve Hava unsurlarımız belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti. Yerli ve millî silah teknolojimizin de kullanıldığı tatbikatta, Mehmetçiklerimizin kabiliyetleri göz doldurdu" denildi.

    Hedefler tam isabetle imha edildi!

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kars'ta yapılan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatının dün tamamlandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 11 Şubat Perşembe günü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın katılımıyla icra edildi


    Bu yıl ilk kez Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz tatbikatta, Kara ve Hava unsurlarımız belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti.


    Yerli ve millî silah teknolojimizin de kullanıldığı tatbikatta, Mehmetçiklerimizin kabiliyetleri göz doldurdu" denildi.

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