Genel başkanın üyeler tarafından seçilmesi ve iki seçimde başarısız olan genel başkanın görevinden ayrılması şeklindeki önerilerimiz, müzakere edilebilir bulunmamış. Sadece cumhurbaşkanı adayının üyeler tarafından belirlenmesi önerimiz şartlı olarak; yani ittifak olmaması halinde CHP'nin kendi adayı ile ve ittifaktaki diğer partilerin de kendi adayları ile seçime girmeleri halinde ancak söz konusu olabileceği şeklinde bir kanaat ortaya çıkmış. Bunun sadece müzakere edilebileceği bize Sayın Karayalçın tarafından bildirildi. Yani bu 3 önerimiz de aslında pratikte reddedilmiş anlamına geliyor" diye konuştu.