CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Metin Lütfü Baydar ve Hakkı Akalın, CHP'de 3 milletvekilinin istifa etmesi ardından, partide birlik ve bütünlüğün sağlanması için devreye girerek 4 eski genel başkanla görüştü.
Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüşen eski vekillerin çabasına rağmen, CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinden istifa ederek, yeni parti kuracağını açıkladı. Bu gelişmeler üzerine arabulucu rolü üstlenen eski vekillerden Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partiden istifalarını açıkladı.
"PARTİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK İSTEDİK"
Mevlüt Dudu, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Dudu, partinin bütünlüğünü korumak için girişimde bulunduklarını aktararak, "Biz öncelikle sayın genel başkanlarımızdan bu duruma el koymalarını, inisiyatif almalarını, onların girişimleriyle partinin bütünlüğünün korunacağına inandığımızı söyledik.
Bunun için bazı somut öneriler de götürdük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir nebze parti içi demokrasi açısından zenginleşebilmesi için 3 öneri götürdük. Önerilerimiz; genel başkanın partiye kayıtlı üyeler tarafından seçilmesi, cumhurbaşkanı adayının yine aynı şekilde partiye kayıtlı üyeler tarafından belirlenmesi ve üst üste 2 genel seçimde başarısız olan ki bunun da kriteri milletvekili seçiminde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın, genel başkanlıktan çekilmesi, ayrılması ve yeniden aday gösterilememesi idi. Sayın genel başkanlarımız bizim bu girişimimize önem verdiler, değer verdiler ve bir araya geldiler" dedi.