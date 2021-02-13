SON DAKİKA: Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı! Vasiyeti yerine getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın (107) cenaze törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, Elazığ'a son gelişinde Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "O gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanı, bakan, milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıkça bizler bu görevi ifa edeceğiz, geleceğiz, demiştik" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN HAFIZ NAZIRLI'NIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı. Erdoğan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Hafız Abdullah Nazırlı'yı 25 Ocak'ta hastanede ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzzetpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılmak üzere bugün yine Elazığ'a geldi. Başkan Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile cenazeye katıldı.