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    • 13.02.2021 15:22
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    SON DAKİKA: Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı! Vasiyeti yerine getirdi

    Son dakika haberi: Başkan , hafta sonunu geçirmek için gittiği baba ocağı 'de Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefat haberini alınca programını iptal etti. Başkan Erdoğan, Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak için Rize'den ayrıldı. 'da Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan Nazırlı'yla son olarak 25 Ocak'ta görüşmüştü. İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Elazığ'da deprem konutlarıyla ilgili teslimi için geldiğimizde hocamızı ziyaret edelim istemiştik. Ve o gün hastanede kendisini ziyaretimizde, Diyanet İşleri Başkanımız ve bakan arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Biz de tabi inşallah bu görevi ifa edeceğiz dedik" dedi..

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan o ismin cenazesi için Rize programını yarıda kesti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın (107) cenaze törenine katıldı.




    Başkan Erdoğan, Elazığ'a son gelişinde Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "O gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanı, bakan, milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Fevkalade bir durum olmadıkça bizler bu görevi ifa edeceğiz, geleceğiz, demiştik" dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN HAFIZ NAZIRLI'NIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİ
    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı. Erdoğan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu.

    Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı, genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Hafız Abdullah Nazırlı'yı 25 Ocak'ta hastanede ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzzetpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılmak üzere bugün yine Elazığ'a geldi. Başkan Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile cenazeye katıldı.

        Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Başkan Erdoğan, Elazığ'a son gelişinde Nazırlı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:




        "Aziz Müslümanlar, şu anda musallada çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak üzere biz de huzurlarınızda bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mızın da ifade ettiği gibi Elazığ'a deprem konutlarının sahibine teslimi için geldiğimizde hocamızı hastanede ziyaret etmek istemiştik.

        O gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanı, bakan, milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik.



        HER YİĞİDİN KARI DEĞİL
        Fevkalade bir durum olmadıkça bizler bu görevi ifa edeceğiz, geleceğiz, demiştik. Rabb'im bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti ve elhamdülillah bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz. Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz. Binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz kitabımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabi her yiğidin karı değil.



        Ve bunu az önce Asım kardeşimden duydum, sabah namazında başlar öğrenci yetiştirmeye, gün boyu ders vermeye, bir taraftan yaş itibarıyla daha farklı olanları yetiştirmek suretiyle yatsıdan sonra tekrar aynı şekilde yani durmak yok; sürekli yetiştiriyor. Böyle bir görevi ifa etmek, çok çok büyük bir fazilet erbabının işiydi. Onun için Abdullah Nazırlı hocam, daha önceki dönemlerde evindeki ziyaretlerimizde hoş sohbetiyle hep kendisini dinledik. Eserlerinde de zaten bu hoş sohbet oluşunun da emarelerini hep gördük ve görüyoruz. Rabb'im, evlatlarıyla bunun devamını da inşallah nasip etsin. Biz kendisinden hep hoşnut olduk. 106 yıllık ömür. Hastanedeki ziyaretimizde hocamla beraber onu konuştuk. Allah'a hamdolsun, bu ne hafıza. En ufak bir hafızada gerileme yok. Allah'ın ayetlerini 106 yılın sonunda hala nasıl koruyor ve o ayetleri nasıl okuyor ve bunları görünce bizim halimiz ne olacak, diye de kendi kendimize sorduk. Mekanı cennet olsun inşallah."

        BAŞKAN ERDOĞAN OMUZ VERDİ
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın helallik istemesinin ardından Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Harput Mezarlığı'na götürüldü. Tabuta, Başkan Erdoğan da omuz verdi. Mezarlığa getirilen Nazırlı'nın cenazesi, Erdoğan'ın da katılımıyla toprağa verildi.

            HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?
            Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadelerden İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır.

            Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Hafız Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.

            Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir.

                BAŞKAN ERDOĞAN HER DEFASINDA ZİYARET EDİYORDU
                Elazığ'ın kanaat önderi olan Hafız Nazırlı'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan kente geldiğinde resmi programında olmamasına rağmen mutlaka ziyaret ediyordu. Erdoğan, en son 25 Ocak'ta geldiği kentte Nazırlı'lıyı hasta yatağından ziyaret etmişti. Erdoğan ondan önce ise Hafız Nazırlı'yı 2019 yılında 4'üncü kez evinde ziyaret etmiş, Türkiye'de örneği sadece Topkapı Müzesi'nde bulunan ve özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim'den hediye etmişti.

                "BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE İLK SEFER GELİYOR" DEMİŞTİ
                O ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, "Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever.

                Biz de onu çok severiz. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye ilk sefer geliyor. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Böyle bir Cumhurbaşkanının kıymetini çok bilmeliyiz. Dinine bağlı, namuslu, terbiyeli ilim adamlarını seviyor gidip ziyaret ediyor. Yalnızca beni değil Türkiye'de ne kadar ilim adamı varsa hepsini gidip ziyaret etmiş. Bize de geliyor, Allah razı olsun. Bir ihtiyar amcamız diyor dedemiz hocamız deyip gelip bizi ziyaret ediyor" demişti.

                    BAŞKAN ERDOĞAN RİZE PROGRAMINI YARIDA KESTİ
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 107 yaşında vefat eden Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere Rize'nin Güneysu'daki programını yarıda kesti ve ilçeden ayrıldı.

                    Sabah saat 10.30 sıralarında Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki konutundan ayrılan Erdoğan, ilçede bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanlarında üniversite mütevelli heyeti ile yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

                    Toplantı sonrası Erdoğan, Elazığ'da dün vefat eden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenaze törenine katılmak üzere helikopterle Trabzon Havalimanı'na gitti. Erdoğan buradan havayolu ile Elazığ'a geçti ve cenaze töreni sonrasında tekrar akşam saatlerinde Trabzon üzerinden Rize'ye dönecek.
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