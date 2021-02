SON DAKİKA: Hafız Abdullah Nazırlı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı! Vasiyeti yerine getirdi

"Aziz Müslümanlar, şu anda musallada çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak üzere biz de huzurlarınızda bulunuyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'mızın da ifade ettiği gibi Elazığ'a deprem konutlarının sahibine teslimi için geldiğimizde hocamızı hastanede ziyaret etmek istemiştik.





O gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanı, bakan, milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. O gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik.





HER YİĞİDİN KARI DEĞİL

Fevkalade bir durum olmadıkça bizler bu görevi ifa edeceğiz, geleceğiz, demiştik. Rabb'im bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti ve elhamdülillah bugün Hakk'a uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz. Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz. Binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz kitabımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabi her yiğidin karı değil.