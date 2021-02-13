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    • 13.02.2021 16:14
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    Vizyonları bu kadar dar! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu 'nin uza gidemeyeceğini savundu

    'nin Milli Uz Programı, Başkan Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Türkiye'nin 2023'te Ay'a gitme hedefi tüm dünyada geniş yankı bulurken CHP'li kesimi memnun etmedi. Son olarak CHP Genel Başkanı , planlanan projeyi uzay komedisi olarak niteleyerek "Bu bir masaldır" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Türkiye'nin uzaya gidemeyeceğini savundu. Başkan Erdoğan, dün yaptığı konuşmada “Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kâbus gibi çöküyor. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde ‘dünyaya mı sığmadınız’ diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim” ifadelerini kullanmıştı.

    Heykelci CHP'nin vizyonu bu kadar! Aya gitmek masal

    Geçtiğimiz günlerde 'nin Milli Uz Programı'na ilişkin yol haritasını açıklayan Başkan , ilk etaptaki hedefin 'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu duyurdu. Erdoğan'ın, "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, dış basında geniş yankı bulurken, CHP Lideri da, planlanan hedefin uzay komedisi olduğunu söyledi.

    AYA GİTMEK MASALMIŞ!
    Muhalif medya kuruluşu BirGün'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "En sonunda da Ay'a gidiyoruz masalı ile geldiler. Ay'a gidiyorlarsa gitsinler. Ay'a gidiyoruz dediler de biz karşı mı çıktık? Çıksınlar Ay'a… Arada bir vatandaşın gülümsemesi lazım. Bu gülümsemeye katkı sunduğu için de teşekkür edelim."

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU: TÜRKİYE UZAYA GİDEMEZ
    Halk TV'nin canlı yayın konuğu olan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu şöyle konuştu: "Uzayla ilgili bir sürü kitap var. Bizim gençliğimizde onlar gündemdeydi. Uzay'a gitmek toplumda yeni bir hava oluşturmak için, "Biz ne kadar ileri bir hedef göstererek" söylenen bir söz. Üzülüyorum. Sadece ABD ve Rusya'nın Uzay'a insan gönderme imkanı var. Uzaya gitmek paraya bağlı.

    "HALA KENDİ ARACIMIZI TAMAMEN YAPACAK NOKTAYA GELEMEDİK"
    Ben uzaya çıkacağım, ben güçlüyüm diyecekseniz, o iş iki senede olmaz. İktidar güvenirliliğini kaybetti. Hiçbir vaadi yerine getiremedi. Hala kendi aracımızı tamamen yapacak noktaya gelemedik. Milyonlarca lira para ödedik biz buna. Daha kendi arabasının motorunu yapmaktan bile aciz iktidar nasıl uzaya gidecek?

    'DÜNYAYA MI SIĞMADINIZ DİYECEKLER'
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada "Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek ve her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka kesim var mıdır, bilmiyorum" demişti. Erdoğan, "Bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her olumlu gelişme onların üzerine kâbus gibi çöküyor. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Vizyonları bu kadar dar! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu Türkiye'nin uzaya gidemeyeceğini savundu