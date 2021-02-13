Ermenistan'ın Armavir kentinde kentinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sınır kenti Iğdır'da da hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre bugün saat 14.29'ta merkez üssü Türkiye-Ermenistan sınırındaki Armavir kenti olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 21 kilometre derinlikteki deprem Iğdır'da da hissedildi.



EVLERİNDEN PARKLARA ÇIKTILAR

Pandemi sebebiyle hafta sonu kısıtlaması uygulanan Iğdır'da depremden korkan bazı vatandaşlar, park ve bahçelere çıktı. Depremi hissettikleri için dışarı çıktıklarını söyleyen vatandaşlar bir süre parklarda bekledi.



AFAD SON DEPREMLER









SON DEPREMLER KANDİLLİ



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.13 14:29:23 39.9800 44.5313 11.4 -.- 4.6 4.6 TÜRKİYE -ERMENİSTAN SINIR BÖLGESİ İlksel

2021.02.13 13:19:53 38.1087 27.2650 7.9 -.- 2.2 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.02.13 13:18:57 38.3163 38.7837 4.9 -.- 2.3 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.13 11:41:39 39.0455 26.1138 4.7 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.13 10:27:26 37.7487 27.1252 15.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.13 09:33:22 38.9247 25.9893 15.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.13 09:31:31 38.9482 26.0682 11.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.13 09:25:42 38.9570 25.9478 3.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

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