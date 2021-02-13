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    • 13.02.2021 15:24
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    alma ekranı! nasıl alınır? Kaç yaş üstü aşı olabilir?

    nasıl alınır? alma ekranı! Covid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar MHRS aşı randeuvusu almak istiyor. Çin'den getirilen koronavirüs aşıları 14 gün arayla uygulanmaya başlandı. İlk aşamada sağlık çalışanları ve risk altındaki yaş grubundaki vatandaşlar aşılanmaya başlandı. 65 yaş üstü vatandaşlar da koronavirüs aşısı için randevu alabiliyor. Peki MHRS randevu nasıl alınır? İşte aşı randevusu almak isteyenler için merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    MHRS randevu alma ekranı! MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kaç yaş üstü aşı olabilir?

    MHRS randevu alma ekranı merak konusu oldu. 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs aşısı olmak için sistemden randevu almaya çalışıyor. MHRS aşı randevusu nasıl alınır sorusuna da yanıt aranıyor. Çin'den getirtilen koronavirüs aşıları 14 günlük arayla vuruluyor. 90 yaş üstünden başlayan aşılama çalışmaları 65 yaş üstüne kadar geriledi. Peki, 65 yaş üstü MHRS aşı randevusu nasıl alınır?

    MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

    Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

    Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.

    "Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

    Eğer öncelikle grupta değilseniz, bu grupta olmadığınıza dair uyarı alabilirsiniz.

    Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.

        TELEFONLA RANDEVU NASIL ALINIR?

        İnternet kullanmayanlar ya da kullanmakta zorluk çekenler telefondan 182'yi arayarak müşteri hizmetleri aracılığı ile randevu alabilirler. Hastane randevu numarası yani hastane randevu telefonu ALO 182'dir.

        Acil aramalar kapsamında olmadığından normal tarifeniz üzerinden ücretlendirilirsiniz. Yani hastane randevu hattı ALO 182'yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla aynıdır. Örneğin ücretsiz dakikalarınız varsa bunlarda da geçerlidir.

        ALO 182 NEDEN ARANMIYOR?

        Aşılama süreci nedeniyle ALO 182 sisteminde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu nedenle sisteme telefonla ulaşımda sıkıntılar olduğu belirtiliyor. Randevu almak isteyenler ALO 182 aranmıyor şeklinde sorun olduğunu sosyal medyada paylaşıyor.

        MHRS'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

        Yaşanan arızayı bildiren bir vatandaşın paylaşımını yanıtlayan MHRS durumla ilgili olarak;

        "Merhaba. Bazı dönemlerde vatandaşlarımızın ALO182'ye olan talebinin artması nedeniyle yoğunluk yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda http://mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından kolayca üyelik oluşturup aynı randevu bilgilerine erişerek işlem gerçekleştirebilirsiniz."

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