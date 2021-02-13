MHRS randevu alma ekranı! MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kaç yaş üstü aşı olabilir?

MHRS randevu alma ekranı merak konusu oldu. 65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs aşısı olmak için sistemden randevu almaya çalışıyor. MHRS aşı randevusu nasıl alınır sorusuna da yanıt aranıyor. Çin'den getirtilen koronavirüs aşıları 14 günlük arayla vuruluyor. 90 yaş üstünden başlayan aşılama çalışmaları 65 yaş üstüne kadar geriledi. Peki, 65 yaş üstü MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.
Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.
Eğer öncelikle grupta değilseniz, bu grupta olmadığınıza dair uyarı alabilirsiniz.
Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak. Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek.