Yunan MEGA TV'de Nikos Evangelatos'un sunduğu programda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizler değerlendirildi.

Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i eleştirip, "Önce haddini bil! Bu şekilde gitmesi halinde masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözleriyle yüklenmesine değinilen programda, Atina'nın bazı Arap ülkeleriyle "Dostluk Forumu" düzenlediği hatırlatıldı.

"İstikşafi görüşmeler devam ederken Erdoğan neden böyle davrandı?" sorusunu soran ve buna cevap arayan programdaki şahıslar, Biden yönetiminin Türkiye yerine Yunanistan'ı seçtiğini ve Ankara'nın da bundan rahatsızlık duyduğu sonucuna vardı.

Sözü Türkiye'nin uzay programına getiren sunucu Evangelatos, kendince dalga geçtiğini sanarak, "Aklıma gelen ilk yumuşak düşünceyi söyleyeceğim. Türkiye Ay'a, onu fethetmek için gidecek ilk ülke olacak, bilimsel keşif için değil" ifadelerini kullandı.