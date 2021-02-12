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    • 12.02.2021 14:43
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    sunucu 'nin uzay programına dil uzatırken komik duruma düştü!

    Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'nin uzay programını açıklaması ve 2023'te Ay'a sert iniş yapma hedefini koyması, basınında rahatsızlık yarattı. Yunan 'de Nikos Evangelatos'un sunduğu programda, Türkiye ile  arasındaki krizler değerlendirildi. Sunucu Evangelatos, uzay programına ilişkin kendince dalga geçtiğini sanarak, "Aklıma gelen ilk yumuşak düşünceyi söyleyeceğim. Türkiye Ay'a, onu fethetmek için gidecek ilk ülke olacak, bilimsel keşif için değil" ifadelerini kullandı. Yunan gazeteciler o anları A Haber'den saniye saniye takip ettiler.

    Yunan sunucu Türkiye'ye saldırırken komik duruma düştü!

    'de Nikos Evangelatos'un sunduğu programda, ile arasındaki krizler değerlendirildi.

    Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı 'i eleştirip, "Önce haddini bil! Bu şekilde gitmesi halinde masaya oturamayız. Neyinize güveniyorsunuz? Güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözleriyle yüklenmesine değinilen programda, Atina'nın bazı Arap ülkeleriyle "Dostluk Forumu" düzenlediği hatırlatıldı.

    "İstikşafi görüşmeler devam ederken Erdoğan neden böyle davrandı?" sorusunu soran ve buna cevap arayan programdaki şahıslar, Biden yönetiminin Türkiye yerine Yunanistan'ı seçtiğini ve Ankara'nın da bundan rahatsızlık duyduğu sonucuna vardı.

    Sözü Türkiye'nin uzay programına getiren sunucu Evangelatos, kendince dalga geçtiğini sanarak, "Aklıma gelen ilk yumuşak düşünceyi söyleyeceğim. Türkiye Ay'a, onu fethetmek için gidecek ilk ülke olacak, bilimsel keşif için değil" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Yunan sunucu Türkiye'nin uzay programına dil uzatırken komik duruma düştü!