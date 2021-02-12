SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan fakülte ek bina açılışlarında önemli açıklamalar



CHP'Lİ KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Hiçbir belediye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan tahvil çıkaramaz, yurt dışından borçlanamaz. Geçenlerde ana muhalefetin başındaki zat 'Biz şu kadar ucuz faizle yurt dışından borçlanma yaptık' diyor. E yalan. Daha sonra bakanlığımız belgeleriyle bunun nasıl yalan olduğunu açıkladı. Yalana gerek yok, dürüst ol. Yarışa girmek güç ister, istikrar ister. Bunlarda bu yok.

Geçtiğimiz günlerde baktım birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. MEB'in dağıttığı 2 milyonu aşkın tableti bir kenara bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor.



MERKEL'E 8 MİLYON 400 BİN ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİMİZ VAR DEYİNCE ÖYLE BİR ŞAŞIRDI

YÖK projesinin tanıtım töreninde söylediğim gibi altyapı ve insan kaynağına yaptığımız yatırımla Türk yükseköğretim sistemi ileri bir seviyeye ulaştı. Üniversite sayımızı 77'den 207'ye, öğrenci sayımızı bir milyondan, Almanya'dan çok çok ilerdeyiz onu söyleyeyim, Merkel'e 8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var deyince öyle bir şaşırdı. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktık. Bütçeden ayırdığımız payı 2.5 milyar liradan aldık, bu yıl itibariyle 36 milyar liraya yükselttik. Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var. Ülkemizde eğitim gören 200 bini aşkın öğrenci, bu da dünyadaki önemli bir başarımızdır. Anadolu'daki yeni kurulan üniversiteleri köklü üniversitelerle eşleştirmek için başlattığımız programın yeni bir atılıma vesile olmasını diliyorum.