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    • 13.02.2021 11:37
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    Bakan Varank "hastane yoluna bütçem yok" deyip orijinalliği tartışmalı tabloya 8 milyon veren İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hastane yolu için bütçe olmadığını iddia edip orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira ödeme yapan CHP'li İBB Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Varank, İBB’nin ’nin yollarını yerine bir tabloya ödeme yaptığını hatırlatarak, tablosu için karbon testi çağrısı yaptı ve “O tablonun kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK’a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz” dedi. Bakan Varank, "Utanmadan sıkılmadan ‘Benim ’nin yolunu yapacak bütçem yok’ dedi. Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez özür diledi mi?” ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Büyükşehir Belediye Başkanı 'na çağrıda bulundu.

    "BİZ KARBON TESTİYLE TABLONUN KAÇ YILLIK OLDUĞUNU SİZE SÖYLERİZ"

    Varank, tarafından 770 bin sterline (8 milyon) satın alınan ve İtalyan ressam Bellini'nin olduğu iddia edilen tablosu için karbon testi çağrısı yaptı. Varank; "O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle kaç yıllık olduğunu size söyleriz" dedi.




    "UTANMADAN SIKILMADAN 'BENİM BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NİN YOLUNU YAPACAK BÜTÇEM YOK' DEDİ
    Sabah'ın haberine göre Mustafa Varank, İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, pandemic döneminde 'nin yollarını bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayan CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi:

    "Bakın koronavirüs salgını patlak verir vermez, ne yaptık? Hemen mevcut hastaneleri bitirelim, yeni pandemi hastaneleri kuralım dedik, çalışmalarımıza başladık."

    "Peki İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ne yaptı? Utanmadan sıkılmadan 'Benim 'nin yolunu yapacak bütçem yok' dedi.

    "ORJİNALLİĞİ TARTIŞMALI BİR TABLOYA 8 MİLYON LİRA VERDİ"
    "Sonra milletin sağlığı için, milletin canı için, kıyamadığı o bütçeyle ne yaptı biliyor musunuz? Gitti, orijinalliği tartışmalı bir tabloya 8 milyon lira verdi. Peki bu arkadaşın hiç utandığını gördünüz mü? Bu ego abidesi arkadaş, çıkıp bir kez özür diledi mi?"

    "KARBON TESTİYLE TABLONUN KAÇ YILLIK OLDUĞUNU SİZE SÖYLERİZ"
    Bakan Varank "Bakın bunların pek bilimle alakası yok. Ben buradan kendilerine hatırlatayım. O tabloların kaç yıllık olduğunu öğrenmek istiyorsanız, gelin TÜBİTAK'a başvurun. Biz karbon testiyle onların kaç yıllık olduğunu size söyleriz. aklınızdaki şüpheleri de gideririz." şeklinde konuştu.

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