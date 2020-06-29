



"BELLİNİ'NİN BİR ESERİ BU KADAR UCUZ OLAMAZ"

Kaldı ki, Bellini gibi tablolarının birçoğu asırlar önce bir yangında yok olan ve şu anda elde az sayıda eseri bulunan Rönesans döneminin önemli ressamına aidiyeti kesin şekilde bilinen bir tabloya birkaç yüz bin pound değer biçilmesi mümkün değildir; Bellini'ye ait bir eser milyonlarca, hattâ yüz milyonlarca pounda satılır."