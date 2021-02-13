SON DAKİKA: PKK'dan kaçan terörist Güvenpark saldırı planını itiraf etti! Bombayı toprağa gömüp kroki çizdi

Terörist A.D, Karayılan'a ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Karayılan, bir yerden başka bir yere giderken dikkati çekmemek için Arapların yerel kıyafetini giyer, mağaraya gelince örgüt kıyafetiyle değiştirirdi. Yanında 3 koruması vardı. Dikkati çekmemek için kalabalık korumayla gezmez, yolda yürürken yüzünü kapatırdı hatta bir defa Karayılan'ı uzakta korumalarıyla gördüm ve yüzünü kapattığı için tanıyamadım."

Terör örgütü PKK'ya katıldığı için pişman olduğunu dile getiren A.D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.