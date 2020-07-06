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    • 06.07.2020 09:49
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    'ye 8 milyona mal olan Fatih tablosu hakkında dikkat çeken yazı: Dolandırıldık mı?

    tablosunun 'li tarafından 6.5 milyon TL'ye satın alınması tartışma yarattı. CHP'li isimler ve ünlü tarihçiler dahil birçok kişi, tabloyla ilgili "sahte" yorumunda bulundu. Peki İstanbullunun parası sahte tabloya mı gitti? İşte Sabah Gazetesi yazarı 'un dikkat çeken köşe yazısı...

    Dolandırıldık mı?
    Melih Altınok'un "Dolandırıldık mı?" adlı köşe yazısı şöyle:

    Geçtiğimiz gün İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin katıldığı bir televizyon programında söyledikleri, ek ödemelerle 'ye 8 milyona mal olan tablo tartışmasını bambaşka bir boyuta taşıdı:

    "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp.... 'Yaşa varol böyle Belediye Başkanı görülmüş değil, Bellini'nin tablosunu getirdi' diye... Bellini diye birisinin tablosu olacak veya Bellini ayarında bir ressam Fatih tablosu yapacak, müzayede organizasyonu bunun ne olduğunu söylemeyecek, böyle bir şey olabilir mi? Böyle reklam yapılmaz.



    Kendi belediyemiz, çok yanlış... İstanbul Büyükşehir Belediyesi böyle bir tabloyu alır ama bir hafta in mi, cin mi ne olduğu belli olmayan bir şey için, 'Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri' diye yeri göğü yırtıyoruz. Fatih'in yanında birisi var in mi cin mi belli değil. Tarihçilerin bilmesi gerekmez mi? Buradan ne çıkıyor hamaset tarihçiliği..."

    İlhan Kesici kırk ölçüp bir biçen siyasilerimizdendir. Ilımlıdır. Medenidir. Kimseyi kırmamaya özen gösterir. Geçmişte kendisine yönelik sert eleştirilerimi bile son derece nazik bir dille karşıladığını hatırlıyorum.

    Bu yüzden eğer İlhan Bey çıkıp, partisinden isimlerle arasının bozulmasına neden olacak iddialı açıklamalar yapıyorsa ciddiye almak gerekir. Belli ki söylediklerinden daha fazlasını biliyor.



    Ne var ki "içeriden" gelen bu iddialara yönelik şu ana kadar ne İBB'den ne de CHP'den bir açıklama yapılmış değil. 'ın Kesici'ye nefret kusan ve onu "trol" ilan eden tweet'lerini saymazsak tabii.



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