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    • 13.02.2021 10:13
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    SON DAKİKA: Teröre bir darbe daha: Güvenlik güçlerine teslim oldu

    Son dakika haberi! koordinesinde ve nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    İHA
    Teröre bir darbe daha: Güvenlik güçlerine teslim oldu

    , örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.


    2021 YILINDA 23'E YÜKSELDİ
    Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    İkna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.

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