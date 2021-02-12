* Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun.. * Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun.. Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

* Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.. * Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun..

* Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.. * Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

* Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.. * Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..