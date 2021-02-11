Kastamonu'da Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun Merkez İlçesinde saat 06.37'de Richter ölçeğine göre deprem meydana geldi. Yerin 6,95 km derinliğinde gerçekleşen deprem ilk belirlemelere göre çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de ilk olarak 4.9 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü 4.7 olarak revize etti.





VALİLİK AÇIKLADI: HERHANGİ CAN VE MAL KAYBIMIZ BULUNMUYOR

Kastamonu Valisi Avni Çakır, sabah saatlerinde il genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi.

Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor. Bir saate kadar daha detaylı bir bilgi vereceğiz." dedi



KASTAMONU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Kastamonu Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 06.38'de merkezi Karamukmolla köyü olan 4.9 şiddetindeki deprem şehrimiz merkezinde de hissedildi. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah tüm afetlerinden bizleri korusun."





AFAD SON DEPREMLER











KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.12 06:47:59 41.3447 33.5897 3.9 -.- 2.2 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU) İlksel

2021.02.12 06:37:54 41.3595 33.5405 1.5 -.- 4.9 4.7 KARAMIKMOLLA-(KASTAMONU) İlksel

2021.02.12 06:23:20 37.9315 26.8858 12.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.12 05:52:13 38.4660 39.1740 5.4 -.- 1.6 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.02.12 05:49:11 39.0042 26.1713 2.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.12 04:53:07 36.6527 26.2795 104.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.02.12 04:30:14 38.9910 26.0282 7.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.12 03:12:46 42.0787 25.7270 3.1 -.- 2.6 -.- BULGARISTAN İlksel

2021.02.12 02:29:10 38.9890 31.0578 7.7 -.- 2.4 -.- GUNEYSARAY-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.02.12 01:45:25 38.9790 26.1183 9.2 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.12 01:08:03 38.9193 26.1405 8.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.12 01:01:35 38.9147 26.0665 11.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.12 00:39:14 37.4822 35.6988 12.9 -.- 1.2 -.- YENIKOY-KOZAN (ADANA) İlksel

2021.02.12 00:27:55 37.9185 26.9650 12.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel