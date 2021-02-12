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    • 12.02.2021 12:13
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    14 Şubat ? Hafta sonu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek siparişi verilir mi?

    14 Şubat ? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek siparişi vermek isteyenler çiçekçiler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta sonu uygulanacak yasak nedeniyle vatandaşlar Sevgililer Günü'nü evde geçirecek. Sevdiklerine çiçek hediye etmek isteyenler sorusunun cevabını sorguluyor.

    takvim.com.tr
    14 Şubat çiçekçiler açık mı? Hafta sonu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek siparişi verilir mi?

    14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek siparişi verilir mi? 14 Şubat çiçekçiler açık mı? sorularına yanıt aranıyor. Sevgililer Günü'nde vatandaşlar sevdiklerine çiçek hediye etmek istiyor. 12-13-14 Şubat tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasakları nedeniyle vatandaşlar Sevgililer Günü'nü evde geçirecek. Bu özel günde çiçek hediye etmek isteyenler de çiçekçiler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor.

    14 ŞUBAT ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

    Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

    Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00 - 00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Kısıtlamalar 2 aydır hafta sonları uygulanıyor.

    Bu hafta sonu da 12 Şubat Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.

        BAKKAL, MANAV VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ

        İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı;

        "Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
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