14 Şubat çiçekçiler açık mı? Hafta sonu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek siparişi verilir mi?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek siparişi verilir mi? 14 Şubat çiçekçiler açık mı? sorularına yanıt aranıyor. Sevgililer Günü'nde vatandaşlar sevdiklerine çiçek hediye etmek istiyor. 12-13-14 Şubat tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasakları nedeniyle vatandaşlar Sevgililer Günü'nü evde geçirecek. Bu özel günde çiçek hediye etmek isteyenler de çiçekçiler açık mı sorusunun cevabını merak ediyor.
14 ŞUBAT ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13¬-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00¬-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00 - 00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı. Kısıtlamalar 2 aydır hafta sonları uygulanıyor.
Bu hafta sonu da 12 Şubat Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.