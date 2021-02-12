Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK açıklaması sonrası bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Milyonlarca üniversite öğrencisi, bahar döneminde okula gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Yaklaşık 1 yıldır üniversitelerin kapalı olmasından dolayı öğrenciler derslerini uzaktan eğitim ile devam ettiriyor. Konuyla ilgili YÖK açıklamaları ise merak ediliyor. Peki bahar döneminde üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?
2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu sözleri kullandı;
YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.
ÖĞRETMENLER ŞUBAT SONUNDA AŞILAMA TAKVİMİNE ALINACAK
Koca, bir başka soru üzerine yüz yüze eğitime geçecek okullar için Milli Eğitim Bakanlığından listelerin alındığını ifade ederek, "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak." dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ İSTENDİ
Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.
YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.