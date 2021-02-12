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    • 12.02.2021 12:41
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    son dakika: 2021 ? O iki üniversite yüz yüze eğitime geçtiğini duyurdu!

    ? ? Öğrenciler tarafından yapılan açıklama ve duyuruları yakından takip ediyor. Milyonlarca üniversite öğrencisini etkileyecek kararın ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Son olarak YÖK tarafından başlatılan anketin ardından yeni kararların alması bekleniyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar döneminde üniversiteler açılacak mı? İşte son dakika haberi hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    2021 üniversiteler ne zaman açılacak? 2 üniversite...

    Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK açıklaması sonrası bahar dönemi üniversiteler açılacak mı? Milyonlarca üniversite öğrencisi, bahar döneminde okula gidip gitmeyeceğini merak ediyor. Yaklaşık 1 yıldır üniversitelerin kapalı olmasından dolayı öğrenciler derslerini uzaktan eğitim ile devam ettiriyor. Konuyla ilgili YÖK açıklamaları ise merak ediliyor. Peki bahar döneminde üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak?

    2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, kendisine yöneltilen 'Üniversiteler ikinci dönem açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, şu sözleri kullandı;

    YÖK'ün üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitime ilişkin Bilim Kurulu'ndan acil görüş istediğinin hatırlatılması üzerine Bakan Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.

    ÖĞRETMENLER ŞUBAT SONUNDA AŞILAMA TAKVİMİNE ALINACAK

    Koca, bir başka soru üzerine yüz yüze eğitime geçecek okullar için Milli Eğitim Bakanlığından listelerin alındığını ifade ederek, "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak." dedi.

    SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

    Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40'a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

    YÖK'ün yazısında, "Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşün acil olarak bildirilmesi" istendi.

        BAKAN KOCA: RİSK TEŞKİL ETTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bilim Kurulunun gündeminde aşılama çalışmaları, yasak ve tedbirlerin kaldırılması ve üniversitelerin açılmasıyla ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada üniversitelerin açılmasıyla ilgili Bilim Kurulu'nda görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

        Bu hafta konuyla ilgili olarak net bir cevap vereceklerini belirten Koca " Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        YÖK'ÜN ANKET ÇALIŞMASI SONA ERDİ

        Yükseköğretim Kurulu Yekta Saraç, salgın döneminde üniversitelerde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla öğrenci ve akademisyenlere yönelik bir anket düzenlendiğini açıklamıştı. Yapılan anket çalışması ile birlikte uzaktan öğretim analiz edilecek. Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anket sonuçlarının başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlık ve kurumlarla paylaşılacağını duyurmuştu. Devamında Prof. Dr. Yekta Saraç " Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

        ÜNİVERSİTELERDEN EĞİTİM MODELİ AÇIKLAMALARI GELİYOR!

        ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ!

        Adıyaman Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı planlaması açıklandı. Tıp Fakültesi 1,2 ve 3. sınıfların uzaktan 4,5 ve 6. sınıfların yüz yüze eğitime, Diş Hekimliği Fakültesi 1,2 ve 3. sınıfların uzaktan 4 ve 5. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesine karar verildi.

            ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARIYILI AÇIKLAMASI!

            Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Üniversitemiz senatosu, COVID-19 pandemisinin yaygınlığını devam ettirmesi sebebiyle, sizlerin sağlığını ve geleceğini düşünerek, Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan öğretim yönetimi ile devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. Sağlıklı bir şekilde kampüsünüze döneceğiniz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Önlemlere uyarak bu günleri birlikte aşalım." ifadeleri yer aldı.

            DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN HİBRİT VE ONLİNE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

            Sevgili öğrencilerimiz,

            Enstitümüz lisansüstü programlarında, derslerin uzaktan (SENKRON) ve yüz-yüze yapılması kararı alınmıştır.

            SENKRON dersler programda belirtilen saatler arasında yapılacak olup ders sırasında yoklama alınacaktır.

            Yüz-yüze dersler, programda belirtilen dersliklerde ve belirtilen saatler arasında yapılacak olup yoklama alınacaktır.

            1- Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı derslerinin tümü uzaktan eğitim yöntemiyle (SENKRON) yapılacaktır.

            2- Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı derslerinin tümü uzaktan eğitim yöntemiyle (SENKRON) yapılacaktır.

            3- Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programlarında "Uzmanlık Alan Dersi" ile "Tez Çalışması" dersleri yüz-yüze, diğer derslerin tümü uzaktan eğitim yöntemiyle (SENKRON) yapılacaktır.

            Uzaktan dersler, UZEM üzerinden işlenecektir. Üniversitemiz Akademik personeli ve öğrencilerimiz, Düzce Üniversitesi e-posta kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapacaklardır (e-posta adresinizin "@ogr.duzce.edu.tr" uzantısını yazmadan giriş yapınız).
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            Haberler Güncel YÖK son dakika: 2021 üniversiteler ne zaman açılacak? O iki üniversite yüz yüze eğitime geçtiğini duyurdu!