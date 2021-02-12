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    • 12.02.2021 09:33
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    var mı? 14 Şubat ?

    ? var mı soruları gündem oldu. Özel bir gün olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak isteyen çiftler, bugüne özel görüşme planları yapıyordu. Ancak pandemi dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasaklarından bu sene çiftler de etkilenecek. Peki, ? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    14 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Şubat Sevgililer Günü yasak var mı?

    14 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Şubat Sevgililer Günü yasak var mı? sorularının cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Sevgililer Günü için plan yapmayı düşünen çiftleri ilgilendiren gelişme. Her yıl hediyelerle kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma kısıtlaması olup olmadığı bu haftanın en çok merak edilen sorularından oldu.

    14 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    14 Şubat Pazar gününe denk gelen Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacak.

    SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SİPARİŞ VERİLİR Mİ?

    İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

    Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

        ÇİÇEK SATAN YERLERE SEVGİLİLER GÜNÜ MUAFİYETİ

        "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

        Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
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