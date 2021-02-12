14 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı? 14 Şubat Sevgililer Günü yasak var mı? sorularının cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Sevgililer Günü için plan yapmayı düşünen çiftleri ilgilendiren gelişme. Her yıl hediyelerle kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma kısıtlaması olup olmadığı bu haftanın en çok merak edilen sorularından oldu.