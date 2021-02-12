Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? 15-16 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularına cevap aranıyor. 12-13-14 Şubat tarihlerini kapsayacak sokağa çıkma yasağının birkaç gün daha uzatılmasına yönelik iddialar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Peki sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZAYACAK MI?
Soğuk hava fırtınasının yurda giriş yapması nedeniyle Pazartesi ve Salı günü sokağa çıkma yasakları gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs için uygulanan tedbirlerin dışında her hangi bir yasak olmayacağı ifade etmişti.
Cumartesi ve pazar günü Batı Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olacak kar yağışı, yeni haftayla birlikte neredeyse tüm yurda yayılacak. Pazartesi günü birkaç il dışında tüm illerde kar veya yağmurun etkili olması bekleniyor.
Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.
BAKANLIK'TAN 14 ŞUBAT İÇİN EK GENELGE
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, corona virüsü salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.