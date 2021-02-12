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    • 12.02.2021 11:34
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    uzayacak mı? 15-16 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    15-16 Şubat olacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının hafta içine de uzatılması gündeme geldi ve vatandaşlar 15-16 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Günlerdir yapılan soğuk hava ve kar yağışı uyarıları nedeniyle yasağın hafta içine sarkıp sarkmayacağı devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? 15-16 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? 15-16 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularına cevap aranıyor. 12-13-14 Şubat tarihlerini kapsayacak sokağa çıkma yasağının birkaç gün daha uzatılmasına yönelik iddialar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Peki sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZAYACAK MI?

    Soğuk hava fırtınasının yurda giriş yapması nedeniyle Pazartesi ve Salı günü sokağa çıkma yasakları gündemde yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs için uygulanan tedbirlerin dışında her hangi bir yasak olmayacağı ifade etmişti.

    Cumartesi ve pazar günü Batı Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olacak kar yağışı, yeni haftayla birlikte neredeyse tüm yurda yayılacak. Pazartesi günü birkaç il dışında tüm illerde kar veya yağmurun etkili olması bekleniyor.

    Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.

    BAKANLIK'TAN 14 ŞUBAT İÇİN EK GENELGE

    İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, corona virüsü salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

        Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

        Genelgede ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle talepte yoğunluk yaşanacağı belirtilerek, "Çiçek satışı yapılan iş yerlerinin, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" denildi.
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        Haberler Güncel Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? 15-16 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?