Sağlık Bakanlığı, risk gruplarındaki aşılama sırası doğrultusunda 70-74 yaş arası vatandaşların ilk dozlarını uygulamaya başladı.







KILIÇDAROĞLU DA AŞI OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.





"BU SALGININ SON BULMASINI DİLİYORUM"

Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden de aşı olduğu fotoğrafı "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." notuyla paylaştı.



Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız. https://t.co/min4nC37KL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaifadelerine yer verdi.