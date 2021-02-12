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    • 12.02.2021 12:51
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    Son dakika: lideri aşısı oldu

    Son dakika haberi... Genel Başkanı , Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." açıklamasında bulundu.

    Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu

    Sağlık Bakanlığı, risk gruplarındaki aşılama sırası doğrultusunda 70-74 yaş arası vatandaşların ilk dozlarını uygulamaya başladı.




    KILIÇDAROĞLU DA AŞI OLDU
    Genel Başkanı , aşısı olduğunu açıkladı.

    "BU SALGININ SON BULMASINI DİLİYORUM"
    Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden de aşı olduğu fotoğrafı "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." notuyla paylaştı.



    BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısı oldu