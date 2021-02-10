MEHDİ OLARAK KENDİSİNİ ANLATIYORDU

Adnan Oktar'ın din bilgisi yoktu. Arapça bilmiyordu. Kur'an üzerinden kendisine menfaat sağlayacak çıkarımlar yapardı. Oktar ve tebliğciler, Mehdi'nin İstanbul'da olduğunu, hicri 400 yani 1979'da görevine başladığını, adının Adnan olduğunu, Mehdi cemaati gibi kendilerinin de 313 kişi olduğunu anlatırlardı.