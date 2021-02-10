Murat Çakır'ın örgüt içindeki kod adı 'Hayalet'ti. Örgüte bağlılığını sadece yöneticiler biliyordu. Davada 8 yıl hapis cezası aldı. Cezaevinden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı dilekçede, itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.
Hürriyet'in haberine göre; Çakır, Adnan Oktar organize suç örgütüyle ilgili şunları anlattı: "Örgütün turnike sistemine 'seks olimpiyatları' deniyordu. Bu konu turnikeye giren örgüt üyelerinin cinsel gücü ile ilgiliydi. Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Ender Daban, Tahsin Akkaş gibi kişilerle özel konuşurdu. Kızlarla ise bu kişiler gittikten sonra açık alanda sohbet ederdi.
SEVGİLİ OLUP İLİŞKİYA GİRME ŞARTI
Bu sohbetlerde erkeklerin cinsel gücünden bahsedilirdi. Kadınlara tebliğin ancak onlarla sevgili olarak olabileceği, sevgili olmadan ve ilişkiye girmeden kadınların tebliği kabul etmeyeceği anlatılırdı. Kadınların diğerleriyle ilişkiye girmeleri, bu sayede gururlarının kırılıp dini daha çabuk anlayacakları söylenirdi.