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    • 10.02.2021 09:08
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    Van’da 246 kilo eroin ele geçirildi! Polislerden dikkat çeken "uz" mesajı

    Son dakika haberine göre Van’da polis ekiplerince yürütülen iki rı operasyonda 246 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle ‘uyuma’ ve ‘2023 uzay’ yazılması dikkat çekti. Türkiye'nin 'nın tanıtımında konuşan Başkan Erdoğan,"2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." demişti.

    Polislerden dikkat çeken uzay mesajı

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Tespiti yapılan bir aracın İpekyolu ilçesinde yakalandığı belirtilerek, "Araçta narkotik madde arama köpeği Boby ile birlikte yapılan detaylı aramada; 287 paket halinde toplam 194 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, konuyla ilgili F.B. isimli şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır" denildi.



    PEYNİR İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU
    Öte yandan, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenip durdurulan bir şahsın eşyalarında arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Boza ile birlikte yapılan detlı aramada; peynir bidonu içerisinde 100 paket halinde toplam 51 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak B.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, iki operasyonda da toplamda 246 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.
    Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle 'uyuma' ve '2023 uzay' yazılması dikkat çekti.

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    Haberler Güncel Van’da 246 kilo eroin ele geçirildi! Polislerden dikkat çeken "uzay" mesajı