Heykeli hizmetten sayıp yere göğe sığdıramayan zihniyet Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı hedef aldı!

Türkiye'nin çıktığı bu önemli yolculuğu beğenmeyenler de oldu. Her zamanki gibi muhalif isimler sırf muhalif olmak için garip eleştiriler de bulundu. Onlardan biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş.



Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı.