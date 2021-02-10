Heykeli hizmetten sayıp yere göğe sığdıramayan zihniyet Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nı hedef aldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam düzenlenen büyük programla Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları toplumun büyük kesiminde büyük beğeni topladı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Başkan Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.
Türkiye'nin çıktığı bu önemli yolculuğu beğenmeyenler de oldu. Her zamanki gibi muhalif isimler sırf muhalif olmak için garip eleştiriler de bulundu. Onlardan biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş.
Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı.
CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK'TAN TEPKİ ÇEKEN TWEET
CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin uzay hamlesinden rahatsız oldu. Öztrak, ''Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hala iktidarda. Erdoğan 2023'te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu uçtu artık aya uçtu.'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı.