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    • 10.02.2021 11:36
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    oldu? 2021 yeni sonrası askerlik 6,9,12,15,18 ay mı?

    Askere giderek vatani görevini tamamlayacak vatandaşlar oldu sorusuna sık sık yanıt arıyor. ile ilgili yeni iddialar ortaya atılmıştı. Yeni sonrası sorusu gündem olmuştu. Askerlikle ilgili 6 ay, 9 ay, 12 ay ve 15 ay gibi iddialar sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.

    takvim.com.tr
    Askerlik kaç ay oldu? 2021 yeni askerlik düzenlemesi sonrası askerlik 6,9,12,15,18 ay mı?

    2021 yılında hayata geçirilen yeni askerlik düzenlemesi sonrası askerlik kaç ay oldu? Askerlik süresi arama motorlarında sorgulanıyor. Askere giderek vatani görevini tamamlayacak vatandaşların ve ailelerin gündeminde askerlik süresi yer alıyor. Askerlikle ilgili 12 ay iddiaları sık sık gündeme gelirken konuyla ilgili detaylı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

    YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ!

    Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

    Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.

    Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.

    Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

    Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.

    Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

    Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

        Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.

        Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel Askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek.

        Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.

        ASKERLİK KAÇ AY OLDU?

        Son günlerde kışlalarda ve sosyal medyada, askerliğin 12 veya 18 aya uzayacağı iddiası dillendirilirken, Milliyet'in haberine göre; böyle bir çalışma ve düşüncenin olmadığı bildirildi.

        İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, mevcut askerlik süresinin er-erbaşlarda 6 ay olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi. Eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar 6 ay, yedek subay ve astsubaylar ise 12 ay askerlik yapıyor.
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        Haberler Güncel Askerlik kaç ay oldu? 2021 yeni askerlik düzenlemesi sonrası askerlik 6,9,12,15,18 ay mı?