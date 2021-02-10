Askerlik kaç ay oldu? 2021 yeni askerlik düzenlemesi sonrası askerlik 6,9,12,15,18 ay mı?

ASKERLİK KAÇ AY OLDU?

Son günlerde kışlalarda ve sosyal medyada, askerliğin 12 veya 18 aya uzayacağı iddiası dillendirilirken, Milliyet'in haberine göre; böyle bir çalışma ve düşüncenin olmadığı bildirildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, mevcut askerlik süresinin er-erbaşlarda 6 ay olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi. Eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar 6 ay, yedek subay ve astsubaylar ise 12 ay askerlik yapıyor.