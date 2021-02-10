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    • 10.02.2021 11:16
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    Milyonlarca çifti ilgilendiriyor! Düğünler ? ne zaman açılacak?

    ne zaman açılacak? Pandemi nedeniyle istedikleri gibi düğün yapamayan çiftler düğünler sorusuna yanıt arıyor. Düğün salonlarının açılıp açılmayacağı merak edilen konuların başında geliyor. Evlilik hayali kuran gençler sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca çifti ilgilendiriyor! Düğünler nişanlar başladı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

    Düğünler nişanlar başladı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği merak konusu. Evlilik hayali kuran ve güzel bir düğün yapmak isteyen vatandaşlar da düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun cevabını sorguluyor. Düğün salonlarının yanı sıra birçok mekan da kapatılmıştı.

    DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    Düğün salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili bilgilendirme olması durumunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

    GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

    Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

        NELER DEĞİŞECEK?

        - Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

        - Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

        - Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

        - Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

        - Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
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