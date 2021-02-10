Milyonlarca çifti ilgilendiriyor! Düğünler nişanlar başladı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğünler nişanlar başladı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan düğün salonlarının yeniden faaliyete geçip geçmeyeceği merak konusu. Evlilik hayali kuran ve güzel bir düğün yapmak isteyen vatandaşlar da düğün salonları ne zaman açılacak sorusunun cevabını sorguluyor. Düğün salonlarının yanı sıra birçok mekan da kapatılmıştı.
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Düğün salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili bilgilendirme olması durumunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.
GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ
Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00'den 23.00'e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.