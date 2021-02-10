Milyonlarca çifti ilgilendiriyor! Düğünler nişanlar başladı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının ne zaman açılacağına ilişkin henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Düğün salonlarının açılacağı tarihle ilgili bilgilendirme olması durumunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.