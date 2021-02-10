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    • 10.02.2021 10:12
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    : ’de “-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı! İşte operasyondan sıcak görüntüler

    haberine göre İçişleri Bakanlığı, 'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

    “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, ilinde "EREN-9 KAZAN-HAN YAYLASI" Operasyonu başlatıldı.


    Operasyonda; , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve timlerinden oluşan (2.218) personel [(129) operasyonel tim] görev alıyor.

    Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

    *Kamuoyuna saygıyla duyurulur*



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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı! İşte operasyondan sıcak görüntüler