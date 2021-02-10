Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında konuşan Başkan Erdoğan "2023'te Ay'a gideceğiz" müjdesini milletimizle paylaştı. Yerli otomobil ve doğal gaz keşfinde olduğu gibi ülkemiz çıkarına olan her güzel haberi sabote etme peşinde olan zihniyet, dünyanın özenerek baktığı Milli Uzay Programı'nı da hedef almaktan geri durmadı.







DEVA PARTİSİ KENDİSİNE YAKIŞANI YAPTI

DEVA Partisi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Takvim'in marketlerin müşterileri tuzağa düşürdüğü hileleri ifşa ettiği haber üzerinden "Makvim" isimli bir gazeteye "Bu haberi okumadan Ay'a gitmeyin" manşeti uyarlandı.



DEVA Partisi bu paylaşımıyla hem Türkiye'nin uzay hamlesini gölgeleme peşine düştü hem de vatandaşın yanında yer alan Takvim Gazetesi'ni hedef aldı.

YENİÇAĞ UTANMADAN HABERLEŞTİRDİ

Deva Partisi'nin Takvim'in market hilelerini ifşa ettiği haber üzerinden yaptığı paylaşımı Yeniçağ gazetesi utanmadan haberleştirdi. Öyle ki Yeniçağ, Takvim'i hedef almasına rağmen aynı haberi TAKVİM'den 8 gün önce yapması dikkat çekti.







HALKIN YANINDA OLAN TAKVİM'İ HEDEF ALDILAR

Bazı odaklar tarafından sosyal medyada Takvim Gazetesi'ne yönelik başlatılan linç kampanyası sürüyor. Aynı haberi onlarca gazetenin haberleştirmesine rağmen, yerli ve milli duruşuyla milletinin yanında yer alan Takvim saldırılara hedef oldu.







Her dönemde vatandaşın yanında yer alan, vatandaşın sorunlarını haberleştiren ve "Halkın Gazetesi" sloganıyla yayın hayatını sürdüren Takvim Gazetesi'nin son dönemde tekelleşen marketlerin tüketiciyi kandırmak için uyguladığı çeşitli yöntemleri haberleştirerek, vatandaşı bilinçlendirme çabası farklı yönlere çekilerek düzenlenen algı operasyonu sonucu linç kampanyasına dönüştü.