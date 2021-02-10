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    • 10.02.2021 12:38
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    DEVA saldırdı utanmadan çanak tuttu! Millet düşmanlarını kudurtmaktan gurur duyuyoruz!

    'nin 'nın tanıtımında konuşan Başkan Erdoğan,"2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle 'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." dedi. 10 büyük hedefin yer aldığı Milli Uzay Programı, dünya basınında geniş yankı uyandırırken içimizdeki hazımsızlar Türkiye'nin uzay projelerine gölge düşürme peşine düştü. si’nin resmi Twitter hesabından, 'in marketlerin müşterileri tuzağa düşürme hilelerini ifşa ettiği habere ve Başkan Erdoğan’ın “Milli Uzay Programı” açıklamalarına göndermede bulunulan çirkin bir paylaşım yapıldı. Türkiye'nin uzay hamlesini hedef alan 'ni ve aynı haberi günler önce yapmasına rağmen utanmadan Takvim'in market hilelerini ifşa ettiği haberini hedef alan 'ı siz değerli okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz.

    takvim.com.tr
    Millet düşmanlarını kudurtmaktan gurur duyuyoruz!

    'nin 'nın tanıtımında konuşan Başkan Erdoğan "2023'te Ay'a gideceğiz" müjdesini milletimizle plaştı. Yerli otomobil ve doğal gaz keşfinde olduğu gibi ülkemiz çıkarına olan her güzel haberi sabote etme peşinde olan zihniyet, dünyanın özenerek baktığı Milli Uzay Programı'nı da hedef almaktan geri durmadı.



    DEVA PARTİSİ KENDİSİNE YAKIŞANI YAPTI
    si'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'in marketlerin müşterileri tuzağa düşürdüğü hileleri ifşa ettiği haber üzerinden "Makvim" isimli bir gazeteye "Bu haberi okumadan Ay'a gitmeyin" manşeti uyarlandı.

    bu paylaşımıyla hem Türkiye'nin uzay hamlesini gölgeleme peşine düştü hem de vatandaşın yanında yer alan 'ni hedef aldı.

    YENİÇAĞ UTANMADAN HABERLEŞTİRDİ
    Deva Partisi'nin Takvim'in market hilelerini ifşa ettiği haber üzerinden yaptığı paylaşımı utanmadan haberleştirdi. Öyle ki , Takvim'i hedef almasına rağmen aynı haberi TAKVİM'den 8 gün önce yapması dikkat çekti.


    HALKIN YANINDA OLAN TAKVİM'İ HEDEF ALDILAR
    Bazı odaklar tarafından sosyal medyada Takvim Gazetesi'ne yönelik başlatılan linç kampanyası sürüyor. Aynı haberi onlarca gazetenin haberleştirmesine rağmen, yerli ve milli duruşuyla milletinin yanında yer alan Takvim saldırılara hedef oldu.



    Her dönemde vatandaşın yanında yer alan, vatandaşın sorunlarını haberleştiren ve "Halkın Gazetesi" sloganıyla yayın hayatını sürdüren Takvim Gazetesi'nin son dönemde tekelleşen marketlerin tüketiciyi kandırmak için uyguladığı çeşitli yöntemleri haberleştirerek, vatandaşı bilinçlendirme çabası farklı yönlere çekilerek düzenlenen algı operasyonu sonucu linç kampanyasına dönüştü.

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