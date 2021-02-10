Her yağmurda altyapı yetersizliği nedeniyle mağdur olan İzmirliler, geçtiğimiz hafta yine aynı felaketi yaşamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etmişti. Burada bir esnaf yaşadığı mağduriyeti anlatırken, "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Benim canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BAY KEMAL BUNLARI ÖĞREN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda bu konuyu hatırlattı. CHP belediyeciliğinin yıllardır aynı olduğunu belirten Erdoğan, "Şehirde halkına hizmet etmek isteyen bir belediye yönetiminin, zihniyetinin var olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi ile ilgili bir habere benim de gözüm ilişti. Sel felaketinin ardından nasıl olduysa hatırladı CHP Genel Başkanı'na bir esnaf ''Altyapı İzmir'de bitik. Sizden ricam ediyorum, burada 35 senedir CHP var, lütfen bu altyapıyı düzeltin'' diyor. Aklıma bu vatandaşımız kimi kimi şikâyet ediyor düşünmedim değil. İzmir'deki Çiğli tramvayı temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, kendi belediyesinin hazineden daha uygun şartlar borçlandığını övünerek anlatıyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten bütçesinin 2,5 katı borçlu belediye olarak böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir, Bay Kemal. Bunları öğren"

"35 YILDIR İNSAN BİR ŞEY YAPMAZ MI? "

CHP'li belediyelerin yıllardır hiçbir hizmette bulunmadığını söyleyen Erdoğan, "35 yıldır İzmir CHP'de. 35 yıldır insan bir şey yapmaz mı? Bunlar yapmadı. Ben İzmir gibi muhteşem şehrimizin halini görünce eyvah diyorum. Siz ne yapıyorsunuz. Suyunuz yoktu. DSİ'ye verdiğimiz talimatla biz getirdik suyu İzmir'e. Büyükşehirler suyu kendileri getirtmek zorundadır. Onu da biz hallettik." dedi.