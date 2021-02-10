İZMİR'DE BORÇLANMA TARTIŞMASI

İzmir'deki Çiğli Tramvayı temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı, belediyenin daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlatıyordu. Belediye bu finansmanı izin aldığı dönemde gerçekleştiremediği için zaten şu anda böyle bir borçlanma iznine de sahip değildir. Ortada borçlanma izni bulunmadığı için belediyenin kredi kullanımız söz konusu değildir. Proje finansmanı ile tahvil ihraçları birbirleriyle ilgisi olmayan konulardır. Kılıçdaroğlu ekonomiden ve rakamlardan anlamadığı için hazinenin sağladığı uluslararası finansman kredi şartlarının daha uygun olduğunu da bilmiyor. Hepten cahil. Bunların hangi yalanlarını düzelteceğimizi bilmekten usandık. Bunları görünce bir anda 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığına seçildiğimiz günleri hatırladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı herhangi bir tahvil müsaadesi vermedikten sonra hiçbir belediye bu şekilde borçlanmaya gidemez. Bu sonunda bana gelir, benim de onaylamam gerekir. Ben onamadan bu dış borçlanmayı yapamaz. Bilmiyor. Hiçbir şeyi takip etmiyor. Bundan sonra da sen bu yanlışla gidecek olursan burada soru işaretleri artar.

İstanbul'u sokakları çöpten geçilmeyen, ulaşım felç, havası kirli, insanları sahipsiz bir şehir olarak devralmıştık. El ele verip, birkaç yıl içinde şehrin tüm sorunlarını çözüm yoluna koyduk. CHP belediyesinden devralmıştık. Bu meselelerin bazıları yeniden hortlamaya, CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerde görülmeye başlandı.

Bu ülkede kimin hizmet siyaseti kimin eser siyaseti yaptığı, kimin de istismar, ideolojik bağnazlıkla milleti perişan ettiği ortaya çıkmıştır. Ayda bir bu tür bazı başlıklarda görüntülü konuşmalarımı gerçekleştireceğim. Bütün bunlarla beraber vatandaşımız gerçekleri bizzat ekranda izleyerek bizden de dinleyerek görecek. Başka çaremiz yok. Bunlarda yalan bol. Edep, adap böyle bir şey de yok. İzmir'in hlai ortada 35 yıldır sizde. Altyapı için bir şey yapmaz mı? İzmir tüm altyapısıyla çökmüş vaziyette. Siz ne yapıyorsunuz? Suyunuz yoktu, biz DSİ'ye verdiğim talimatla biz getirdik. Halk benim halkım. Biz onları susuz bırakamayız. Büyükşehirler suyu kendisi temin etmek zorundadır. İzmir'de böyle bir şey söz konusu değil.

BEDELİNİ SANDIKTA ÖDEYECEK

İstanbul, Ankara temenni ederim ki kar falan geldi de toparladık işi. Her türlü sıkıntı olabilir. Barajları da biz yaptık. Bu barajlar sayesinde İstanbul susuzluğu yaşamıyor.

Kendi partisi içindeki tacizi, tecavüzü kapatmaktan milletin derdine derman olamayanlar, bunun bedelini sandıkta verecektir. Beceriksizliği ve kötü yönetimi kendi seçmenini de isyan ettiren bu belediyecilik anlayışını milletimizin takdirine havale ediyoruz. CHP içindeki sağduyu sahibi insanlarıma sesleniyorum. Terör örgütleriyle yanyana geçmiş CHP, Kuva-i Milliye CHP'si midir? Hayır. Şu andaki CHP, siyasetteki nice önemli isimlerin CHP'si mi? ABD'den ve AB'den demokrasi dilenen, oradan kulağına üflneneleri siyaset sanan CHP, emparyalizme karşı yumruk sallayanların CHP'si mi? Bu sorulara cevap verilecekse ve evet ise bizim için mesele kapanmıştır. Hayır ise, iş işten geçmek üzeredir.

CHP'YE: "DAHA NE YAPACAKSINIZ?"

CHP'nin başındaki zat siyaset adı altında yüzsüz ve onursuz bir yöntemi partisine ve ülkeye dayatıyor. Aynı hezeyanları ısrarla tekrarlamasını acı bir tebessümle seyrediyoruz. Yalanla, iftira ile beslenen yüzü kızarmayan, siyasi ahlaktan nasipsiz bir karikatür tip ile, bir adamcağız ile karşı karşıyayız.

Kabinenin nasıl kurulduğunu idrak edemeyen bu zat, bakanların atamayla geldiğini sanıyor. Kasetle gelip, kasetle gitmiyor. Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Saf. Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay'ın önünde kamp kuran, her şeyi yargıya taşıyan bunlar değil miydi? Arbede çıkarmaktan, iç tüzük oyunlarına başvuran bunlar değil miydi? Daha ne yapacaksınız? Biz hiçbir partinin içişlerine karışmayız.

Geçmişte milletvekili ödünç verme sistemiyle siyaseti zehirleyen CHP, bu ülkeyi ve ilkelerimizi yerle bir etmiştir. Kiralık milletvekili vereceksin, İP kiralık milletvekili vereceksin. Bunlar bunu da yaptı. Son günlerde bu partiden ayrılanların hem eski partilerine hgem bize yönellik eleştirilerini dinliyoruz. Diğer partilerden istifa edenleri coşkuyla karşılayanların CHP'deki istifaları yerden yere vurmasını ibretle takip ediyoruz.