Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası sosyal medyadan uzaya gidecek Türk için isim önerileri yağdı

Sosyal medyada da "Türk uzay yolcusuna önerim" etiketi (hashtag) altında birçok öneri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılardan kimi "Göktürk" kimi "Fezai" kimi "Uzayfa" kimi ise "Gökmen" önerisinde bulundu. Hatta sosyal medyada anket çalışması başlatanlar bile çıktı. Bir ankette "AstroTürk mü, Göktürk mü olsun?" sorusu yöneltildi. İşte sosyal medyadan astronot kelimesi yerine önerilen isimler:

İŞTE ASTRONOT KELİMESİ YERİNE İSİM ÖNERİLERİ:

Serkan Yıldırım: Göktürk

Abdullah Çam: Gökmonot

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sosyal medya yıkıldı! İşte astronot için Türkçe isim önerileri

Fedai Arslan: TÜRKAY olsun Türkiye'nin adı aya taşınsın

Tayfun Yahya Karan: Evrenot olabilir afili duruyor

Mehmet Ali Kala: Semaitürk olabilir.

Gülşah Abaylı: İsim önerim AYDA

Ali Canlı: Feza uzay bilimi demek. Fezanot isim önerim.

Ahmet Bircan Gök: Uzaya gidecek Türk yolcuya astronot veya kozmonot yerine bir isim bulunması istenmiş. Türk dil kurumunun önerisi Gökmen

Dr. Serdar Özpoyraz: Benim iki önerim var: - Fezagezer – Evrener

Alkan Atahan: Ay HAN

Cihan: Fezabey

Muammer Ataç: Göklü /Gökmen/Gökcan /Fezacı /Fezalı /Fezai

Şule Gün: Sayın Başkanım Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusuna İsim Önerim GÖKÇE