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    • 10.02.2021 23:55
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    Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası sosyal medyadan uzaya gidecek Türk için isim önerileri yağdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gönderilmek üzere gönüllüler arasından bir Türk'ün seçileceğini belirtmiş, astronot kelimesi yerine yeni bir kelimenin bulunması çağrısında bulunmuştu. İlk öneri MHP Genel Başkanı ’den gelmişti. Bahçeli “Cacabey” ismini önermişti. Sosyal medyada da “Türk uzay yolcusuna önerim” etiketi altında birçok öneri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılardan kimi “Göktürk” kimi “Fezai” kimi “Uzayfa” kimi “Evrenot” kimi “Gökmen” önerisinde bulundu.

    Uzaya gidecek Türk için isim önerileri yağdı

    Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya gönderilmek üzere gönüllüler arasından bir Türk'ün seçileceğini belirtmişti. Başkan Erdoğan hedefin 2023'te uzaya bir Türk'ü göndermek olduğunu ve uzaya gidecek Türk astronota isim bulunması çağrısı yapmıştı.

    Başkan Erdoğan'ın çağrısına ilk öneri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli uzaya gidecek ilk Türk astronota "Cacabey" ismini önermişti.

    Sosyal medyada da "Türk uzay yolcusuna önerim" etiketi (hashtag) altında birçok öneri yapıldı. Sosyal medya kullanıcılardan kimi "Göktürk" kimi "Fezai" kimi "Uzayfa" kimi ise "Gökmen" önerisinde bulundu. Hatta sosyal medyada anket çalışması başlatanlar bile çıktı. Bir ankette "AstroTürk mü, Göktürk mü olsun?" sorusu yöneltildi. İşte sosyal medyadan astronot kelimesi yerine önerilen isimler:

    İŞTE ASTRONOT KELİMESİ YERİNE İSİM ÖNERİLERİ:

    Serkan Yıldırım: Göktürk

    Abdullah Çam: Gökmonot

    Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sosyal medya yıkıldı! İşte astronot için Türkçe isim önerileri

    Fedai Arslan: TÜRKAY olsun Türkiye'nin adı aya taşınsın

    Tayfun Yahya Karan: Evrenot olabilir afili duruyor

    Mehmet Ali Kala: Semaitürk olabilir.

    Gülşah Abaylı: İsim önerim AYDA

    Ali Canlı: Feza uzay bilimi demek. Fezanot isim önerim.

    Ahmet Bircan Gök: Uzaya gidecek Türk yolcuya astronot veya kozmonot yerine bir isim bulunması istenmiş. Türk dil kurumunun önerisi Gökmen

    Dr. Serdar Özpoyraz: Benim iki önerim var: - Fezagezer – Evrener

    Alkan Atahan: Ay HAN

    Cihan: Fezabey

    Muammer Ataç: Göklü /Gökmen/Gökcan /Fezacı /Fezalı /Fezai

    Şule Gün: Sayın Başkanım Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusuna İsim Önerim GÖKÇE

        Ayşe Balkan: Türkonot

        Şenol Kaya: GökTuğ

        Nefer: Uzayalp

        Necati Akyıldız: AyTürk

        Müjde İstikan: Gökadam olsun

        Fatih Sevinç: Gökyıldız

        Tuğçe Zengin: Uzaygezer

        Seyit: Benim isim önerim Gökveren

        Seher Küçükmaraş: Göktürkmen olsun bence

        Eren Afras: -AYBARS- olmalı bence. Anlamı ay gibi güzel olan. Öz Türkçe.

        Ekrem Yıldırım: Hürkuş olsun. Bu vesileyle yıllar evvel göklerdeki istikbali engellenen Vecihi Hürkuş'a iade-i itibar yapılsın.

        Güven Konuksever: TÜRKAY ya da AYTÜRK

        Mercan Yılmaz: Ayata

        Ensar Solakoğlu: Semavi

        Pembe Ünal: Fezai

        Abdullah Mertcan: "Uzayfa (Uzayın Fatihi)"

        Türker Coşkun: Gökalp

        Musa Kır: Ulubey, Türkgücü, Uzaytürk

        Ebru Çelik: Cacabey

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