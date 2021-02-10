İçerideki düşmanlarda hazımsızlık yapan Milli Uzay Programı dünya basınında! O detaya dikkat çektiler!

"TÜRKİYE UZAYA ASTRONOT GÖNDERECEK"

Almanya merkezli Deutsche Welle, "Türkiye, bir Ay misyonu ile uzay programını açıkladı" başlığını kullanarak, Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ilk roketinin gönderilmesinin beklendiğini kaydetti.

Diğer hedefler arasında uzay limanı kurmak ve yine uzaya astronot göndermek olduğu anımsatıldı.