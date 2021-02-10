İçerideki düşmanlarda hazımsızlık yapan Milli Uzay Programı dünya basınında! O detaya dikkat çektiler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Uzay Programı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Avrupa ve Amerika'da tüm manşetler bu müjdeyi yazarken söz konusu planın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk gelmesine dikkat çektiler. Öte yandan Başkan Erdoğan ile SpaceX CEO'su Elon Musk arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türk şirketleriyle uzay teknolojileri konusunda iş birliğinin konuşulduğu aktarıldı.
"TÜRKİYE UZAYA ASTRONOT GÖNDERECEK"
Almanya merkezli Deutsche Welle, "Türkiye, bir Ay misyonu ile uzay programını açıkladı" başlığını kullanarak, Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ilk roketinin gönderilmesinin beklendiğini kaydetti.
Diğer hedefler arasında uzay limanı kurmak ve yine uzaya astronot göndermek olduğu anımsatıldı.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100'ÜNCÜ YILINA DENK GELİYOR"
Erdoğan'ın, "2023 yılı sonunda uluslararası iş birliği ile yörüngeye fırlatılacak milli ve özgün hibrit roketimiz ile Ay'a ilk sert iniş yapılacak." sözlerine yer verildi. Söz konusu planın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne denk geldiğine dikkat çekildi.
Geçtiğimiz ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile SpaceX CEO'su Elon Musk arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türk şirketleriyle uzay teknolojileri konusunda iş birliğinin konuşulduğu aktarıldı.