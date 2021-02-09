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    • 09.02.2021 15:21
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    Kılıçdaroğlu polise saldıran vandallara yine sahip çıktı: eylemlerinde şiddet yoktu

    Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı , polise saldıran, rektörü rehin almaya çalışan vandalları savundu. Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, polis araçlarının tekmelendiği ve taşlandığı eylemleriyle ilgili daha önce de "şiddet olayı yaşanmadı" söyleminde bulunmuştu.

    Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu

    Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı , yine sokakları karıştırmaya çalışan vandallara kol kanat gerdi.



    (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Şubat'ta eylemleriyle ilgili yaptığı "Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır! Cam çerçeve kırmadılar. Anayasal haklarını kullanıyorlar" söylemini tekrarladı.

    "GAYET BARIŞÇIL BİR GÖSTERİ YAPIYORLAR"
    Partisinin 'deki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terör örgütü bağlantısı bulunanların katıldığı, polis araçlarının taşlanıp tekmelendiği Boğaziçi bahaneli eylemler için "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Anayasaya uygun. Kuralları anayasaya uygun. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır. Neye göre terörist diyorsunuz siz?" dedi.

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