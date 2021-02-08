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    • 08.02.2021 15:40
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    yalanı bu kez tutmadı! PKK’lı teröristi öğrenci olarak göstermeye çalıştılar

    Prof. Dr. ’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek ortalık karıştıran provokatörlerin bir yalanı daha ortaya çıktı. Sosyal medyada algı oluşturmaya çalışan isimli kullanıcı, üstünde PKK paçavrası olan terörist ’u öğrencisi olarak göstermeye çalıştı.

    Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesi ile provokasyon çıkarma derdine düşenler, yalanlarına devam ediyor. Son olarak Twitter'da bir PKK'lı terörist, 'Boğaziçili öğrenci' olarak gösterilmeye çalışıldı.

    Olcay Çelik isimli bir kullanıcı, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK mensubu Cihan Dursun'un fotoğrafını paylaşarak "5 sene önce bugün Cizre bodrumlarında yakılarak katledilen 177 kişinin arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Cihan Dursun da vardı" yalanını ortaya attı.

    Çelik, fotoğrafları kırparak paylaşırken, görüntülerin orijinal halinde PKK'lı teröristin elinde silah, arkasında Öcalan resmi ve üzerinde de terör örgütü PKK paçavrası bulunuyor.

        TERÖR BAĞLANTILARI DEŞİFRE OLDU
        Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 159 şüphelinin 13'ünün herhangi bir üniversitede kaydı bulunmadığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 159 kişiden 89 kişinin Boğaziçi Üniversitesi'nin dışında okuyan 24 farklı üniversitede okuduğu öğrenildi.



        Yakalanan 159 şüpheli şahıs ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 19 şahsa DHKP-C Terör Örgütüyle alakalı, 23 şahsa MLKP Silahlı Terör Örgütüyle alakalı ve 9 şahsa ise PKK Silahlı Terör Örgütüyle alakalı daha önceden adli işlem yapıldığı tespit edildi.

        Ayrıca, 79 şahsın çeşitli terör örgütleri veya marjinal gruplarla iltisaklı olduğu tespit edildi.
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