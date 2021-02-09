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    • 09.02.2021 15:29
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    , şubat ayının ilk haftasında Avrupa'da yine zirvede!

    Türkiye'nin en büyük markalarından olan (), şubat ayının ilk haftasında günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan havayolu oldu.

    THY Avrupa'da yine zirvede!

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, (), şubatın ilk haftasında günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu.

    EUROCONTROL'un 1-7 Şubat'a ait uçuş trafiği raporuna göre, THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini bu hafta da geride bıraktı. Air France ise günlük 381 uçuşla 2. sırada yer aldı.

    Raporda, 1-7 Şubat haftasında günlük 8 bin 752 uçuşun yapıldığı, bu seferlerin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 33,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

    Dönem itibarıyla en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketinin THY olduğu aktarılan raporda, aynı dönemde dördüncü sırada yer alan 'un ise 262 sefer yaptığı belirtildi.

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