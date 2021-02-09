Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.02.2021 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2021 09:24
    ABONE OL

    Son dakika: Milli Savunma Bakanı : S-400'lere modeli uygulayalım

    Son dakika haberine göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı , ABD ile S-400 gerilimine ilişkin, "’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız." dedi. Akar, üyesi olup sonradan ’ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu vurgulayarak, “Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız." dedi.

    Bakan Akar'dan flaş Girit Modeli açıklaması

    Milli Savunma Bakanı , gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelede gelinen son nokta ve S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin bilgi verdi.

    Akar, açıklamasında şunları kaydetti;

    15 Temmuz sonrasında bugüne dek toplam 21 bin 147 personel ihraç edilmiştir. Bunun 150'si general-amiral düzeyindedir. 9 bin 373'ü subay, 9 bin 923'ü astsubay, bin 255'i uzman erbaş-er, 446'sı da memur-işçidir.


    Bu toplam içinde 5 bin 850'si hakkındaki işlem doğrudan bakan tasarrufuyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca daha önce emekli olmuş bin 639 askerin rütbesi alınmıştır. Bu arada, haklarındaki idari işlemler devam eden 3 bin 275 kişi geçici olarak uzaklaştırılmıştır.

    "GİRİT'TEKİ S-300'LERDE NASIL BİR MODEL KULLANILIYORSA, BİZ DE BUNU MÜZAKEREYE AÇACAĞIZ"
    'nin 'dan aldığı S-400 savunma sistemleri konusunu da değerlendiren Akar, 'ın 'nda bulundurduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerini örnek verdi.

    Akar, üyesi olup sonradan 'ya katılan birçok Avrupa ülkesinde hala Sovyet döneminden kalma silah sistemlerinin olduğunu vurgulayarak, "Bu silahlar da pekala NATO içinde sistemde tutuluyor. Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, biz de bunu müzakereye açacağız." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: S-400'lere Girit modeli uygulayalım