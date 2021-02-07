Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın yeğeni Geçen dönem CHP Beşiktaş Belediye başkanlığı için aday adayı olan Esra Seba Oğul, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurmuş "Atatürk adını bile hissetmeyince söyleyemeyen ve bu duruma seyirci kalan bir zihniyetle yoluma devam edemem" demişti.

Bugün Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Esra Seba Oğul CHP içinde neler oluyor söylemini bir kez daha ortaya koydu.

Esra Seba Oğul'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

Bu nasıl bir zihniyet ,vatan elden gidiyor diyoruz ,parti elden gidiyor diyoruz,

Taciz tecavüz diye insanlar bağırıyor,

Atatürk'ün adını ağızlarına almayacaklarını ifade ediyorlar,

Maraş katliamı günü Türkeş'in evine ziyaret ediyorlar,

Terör örgütlerine ihale veriyorlar ,

Üç kuruşa Menemen belediyesini satıyorlar,

Kurultaylarda mahallelerden başlayıp kendi adamlarını yerleştiriyorlar,

Bir il Başkanı Partinin genel başkanını hiçe sayarak pm ve kadın kollarına müdahale ediyor,

Belediyelerde kendi insanına sahip çıkan tanıyan yok,

DHKPC'lilerin cenazelerinde CHP sini temsil fotoğrafı veriliyor,

FETÖ'nün ele başları ile vekillerin resimleri servis ediliyor,

Boğaziçi'nde bizim çocuklarımızın itirazını fırsat bilip olayın provokatöre edilmesine destek veriliyor,

Genel başkan yardımcıları ve eşrafı her türlü ihaleyi kendilerine kullanıp sonra millet aç sokak kan ağlıyor algısı yapıyor,

Bütün çevrelerini çeşitli belediyelerden bankamatik yapıyorlar...

Sonra da sesini çıkaran olursa partiden ihraç ediyorlar, utanmadan trol hesaplarından yada çıkarı olan insanlara yorum yaptırıp ,sen AKP'lisin diyorlar.

Yok böyle bir dünya kendinize gelin artık ,bunları hepiniz biliyorsunuz.Beni bu şekilde ne susturabilirsiniz ne de korkutabilirsiniz.

Bu vatan topraklarında yaşayan bütün çocuklar benim evlatlarım ve Atatürk'ün mirası olan bu vatanı parçalamak kimsenin haddi değil." paylaşımında bulundu.