CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 milletvekilinin istifasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, e-Devlet üzerinden istifasını verdi. Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi: CHP ideolojik savrulmalar yaşıyor. Parti üyeleri arasında derin uçurum oluştu. Atatürk'ün emaneti yok, sadece tabela var. CHP terör örgütü FETÖ ve Sorosçulara destek veriyor. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerden yolumu ayırıyorum.