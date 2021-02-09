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    Hareketi’ni başlatan e-Devlet üzerinden istifasını verdi

    'de, Genel Başkan 'na mektup yazan 3 milletvekilinin istifasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. ' Hareketi'ni başlatan , e-Devlet üzerinden istifasını verdi. 'da basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi: CHP ideolojik savrulmalar yaşıyor. Parti üyeleri arasında derin uçurum oluştu. Atatürk'ün emaneti yok, sadece tabela var. CHP terör örgütü FETÖ ve Sorosçulara destek veriyor. deyip diyemeyenlerden yolumu ayırıyorum.

    CHP'de, Genel Başkan 'na mektup yazan 3 milletvekilinin istifasının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. ' Hareketi'ni başlatan , e-Devlet üzerinden istifasını verdi. 'da basın toplantısı düzenledi. Şunları söyledi: ideolojik savrulmalar yaşıyor. Parti üyeleri arasında derin uçurum oluştu. Atatürk'ün emaneti yok, sadece tabela var. CHP terör örgütü FETÖ ve Sorosçulara destek veriyor. deyip diyemeyenlerden yolumu ayırıyorum.

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    Haberler Güncel ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce e-Devlet üzerinden istifasını verdi