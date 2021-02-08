SON DAKİKA: Korona anketi AK Parti'ye sunuldu! Mutasyonla ilgili kritik uyarı

Beklenen araştırma sonuçları AK Parti'ye sunuldu ve belli olan sonuçlar koronavirüs mücadelesinde hem karnemizi ortaya çıkardı hem de mutasyonlu virüse karşı eksiklerimizi... Ayrıca kapsamlı kovid anketinin sonuçlarına göre çok önemli uyarılar da yapılması gerekti. Anormale alıştığımızı gösteren araştırma neticesi mutasyona karşı da halen yeterince savunmada olmadığımızı ortaya koydu.



AK Parti'ye sunulan ve geçen ay yapılan araştırmada öne çıkan başlıklar şöyle: