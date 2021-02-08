SON DAKİKA: Korona anketi AK Parti'ye sunuldu! Mutasyonla ilgili kritik uyarı

Beklenen araştırma sonuçları AK Parti'ye sunuldu ve belli olan sonuçlar koronavirüs mücadelesinde hem karnemizi ortaya çıkardı hem de mutasyonlu virüse karşı eksiklerimizi... Ayrıca kapsamlı kovid anketinin sonuçlarına göre çok önemli uyarılar da yapılması gerekti. Anormale alıştığımızı gösteren araştırma neticesi mutasyona karşı da halen yeterince savunmada olmadığımızı ortaya koydu.
AK Parti'ye sunulan ve geçen ay yapılan araştırmada öne çıkan başlıklar şöyle:
YÜZDE 97 MASKE TAKIYOR
Önlemler içinde en çok uygulanan maske kuralı oldu. Vatandaşların yüzde 97'si maskesini taktığını söyledi. Yüzde 74 el dezenfektanı kullanıyor, yüzde 65'i toplu taşıma araçlarını kullanmıyor, yüzde 73'ü kalabalık yerlere gitmiyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 71.
'NORMAL' İÇİN BİR YIL BEKLENTİSİ
İnsanlar hayatın kısa sürede normale döneceğine inanmıyor. Normalleşme için beklenen tarih bir yıl sonrası. Araştırmaya katılanlarını yüzde 64'ü hayatın bir yıl sonra, yüzde 24'ü 6 ay, yüzde 8'i 1-2 aya normale döneceğini düşünüyor. Yüzde 1'lik grup ise hayatın zaten normal olduğunu belirtiyor.
YÜZDE 45'İN AİLESİNDE KOVİD-19 ÇIKTI
Araştırma toplumun yüzde 45'nin ailesinden Kovid 19'a yakalanan olduğunu ortaya koydu. Evin içinde yakalananların oranı ise yüzde 22. Bu oran İstanbul'da yüzde 27'yi buldu.
AŞIYA OLUMLU BAKIŞ ARTIYOR
Kovid 19 aşısı yaptıracağını söyleyenlerin oranı her geçen gün artarak yüzde 52 düzeyine geldi. Yaptırmayacağını söyleyenler arasında 18-49 yaş grubu ağırlık kazanıyor.