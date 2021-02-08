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    • 08.02.2021 07:22
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    SON DAKİKA: Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, 'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, ve İç Anadolu'da fırtına, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına, şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ UYARISI
    Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden doğusunda fırtına (50-70 km/sa), batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 16°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 22°C
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

    EGE
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden İç Ege'de fırtına (50-70 km/sa), Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 15°C
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

    DENİZLİ °C, 19°C
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 21°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 19°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Batı Akdeniz'de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ADANA °C, 21°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ISPARTA °C, 12°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 15°C
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

    KONYA °C, 15°C
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

    SİVAS °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        BOLU °C, 17°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 18°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 19°C
        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 7°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

        HAKKÂRİ °C, 4°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

        VAN °C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

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