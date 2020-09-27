Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2020 22:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2020 23:15
    ABONE OL

    'nin eski ve Genel Başkan Yardımcısı 'den Türkiye ve 'a iftira

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı , katıldığı bir programda ve arasındaki ilişkilere dair ahlaksızca bir propaganda yaptı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan'a yapılan saldırı ve Türkiye'nin bu saldırı karşısındaki tutumu hakkında skandal açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki dostluğu sindiremeyen CHP'li Başkan Yardımcısı "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor." açıklamasını yaptı.

    TÜRKİYE NASIL BİR CENDEREDEN KURTULDU

    Rusya destekli Ermenistan saldırısına karşı kardeş ülke Azerbaycan'a yardım eden Türkiye'yi "Azerbaycan'a cihatçı taşımak" gibi bir alçak propagandayla teröre destek veriyormuş gibi suçlayan CHP'li Ünal Çeviköz, 2001 yılında DSP'li Bülent Ecevit'in Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti tarafından Azerbaycan'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanmıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türkiye'nin eski Bakü Büyükelçisi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den Türkiye ve Azerbaycan'a iftira
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri